W jakich terminach odbędą się tegoroczne egzaminy maturalne z języka kaszubskiego, łemkowskiego, języków mniejszości narodowych, a także języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego? W tym artykule znajdziecie terminy główne matury 2024 z tych przedmiotów.

Matura 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 25 maja. Część pisemną zaplanowano na dni 7-24 maja, a część ustną - 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja), a także 20-25 maja. Matury pisemne są przeprowadzane w dwóch porach - porannej od godziny 9:00 oraz popołudniowej od godziny 14:00.

Matura z języka angielskiego

Oto terminy główne pisemnej matury z j. angielskiego:

na poziomie podstawowym - 9 maja (czwartek) , godz. 9:00;

, godz. 9:00; na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym - 13 maja (poniedziałek), godz. 9:00.

Języki regionalne i j. obce

Oto harmonogram pisemnego egzaminu maturalnego w terminie głównym:

j. kaszubski (poziom rozszerzony) - 8 maja (środa), godz. 14:00;

(poziom rozszerzony) - (środa), godz. 14:00; j. łemkowski (poziom rozszerzony) - 8 maja (środa), godz. 14:00;

(poziom rozszerzony) - (środa), godz. 14:00; języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy) - 17 maja (piątek), godz. 14:00;

(poziom podstawowy) - (piątek), godz. 14:00; języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony) - 20 maja (poniedziałek), godz. 14:00;

(poziom rozszerzony) - (poniedziałek), godz. 14:00; j. łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony) - 8 maja (środa), godz. 14:00;

(poziom rozszerzony) - (środa), godz. 14:00; j. francuski (poziom podstawowy) - 9 maja (czwartek), godz. 14:00;

(poziom podstawowy) - (czwartek), godz. 14:00; j. francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) - 15 maja (środa), godz. 14:00;

(poziom rozszerzony i dwujęzyczny) - (środa), godz. 14:00; j. hiszpański (poziom podstawowy) - 9 maja (czwartek), godz. 14:00;

(poziom podstawowy) - (czwartek), godz. 14:00; j. hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) - 21 maja (wtorek), godz. 14:00;

(poziom rozszerzony i dwujęzyczny) - (wtorek), godz. 14:00; j. niemiecki (poziom podstawowy) - 9 maja (czwartek), godz. 14:00;

(poziom podstawowy) - (czwartek), godz. 14:00; j. niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) - 10 maja (piątek) godz. 14:00;

(poziom rozszerzony i dwujęzyczny) - (piątek) godz. 14:00; j. rosyjski (poziom podstawowy) - 9 maja (czwartek), godz. 14:00;

(poziom podstawowy) - (czwartek), godz. 14:00; j. rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) - 14 maja (wtorek), godz. 14:00;

(poziom rozszerzony i dwujęzyczny) - (wtorek), godz. 14:00; j. włoski (poziom podstawowy) - 9 maja (czwartek), godz. 14:00;

(poziom podstawowy) - (czwartek), godz. 14:00; j. włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) - 23 maja (czwartek), godz. 14:00;

Ustna matura

W terminie od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja odbędą się ustne egzaminy maturalne z języka polskiego, a także z języka mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i j. kaszubskiego.

"Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych" - podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Matura 2024. Kiedy wyniki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) informuje, że świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca 2024 roku.

"Tego samego dnia (9 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego" - podaje CKE.

Wyniki matur 2024 zostaną opublikowane online w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika) we wtorek, 9 lipca, o godzinie 8:30.

Informacje o maturze w specjalnym raporcie RMF FM

Najważniejsze informacje dotyczące matury 2024 znajdziecie w naszym specjalnym raporcie na stronie RMF24. Możecie tam znaleźć m.in. przykładowe zadania maturalne wraz z rozwiązaniami.

W dniach, w których odbędą się egzaminy maturalne, na naszej stronie internetowej znajdziecie arkusze, a także odpowiedzi i przykładowe rozwiązania z wybranych przedmiotów.