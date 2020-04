Firma Biontech z Moguncji będzie mogła przeprowadzić badania kliniczne szczepionki przeciwko koronawirusowi na grupie zdrowych wolontariuszy. Instytut im. Paula Ehrlicha (PEI) poinformował w środę o udzieleniu pierwszej zgody na tego rodzaju badania w Niemczech.

Siedziba firmy Biontech / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Firmie Biontech z Moguncji zostało udzielone pozwolenie na prowadzenie badań klinicznych szczepionki przeciwko Covid-19 na zdrowych osobach - przekazał w środę podczas konferencji prasowej szef PEI Klaus Cichutek. PEI jest państwową instytucją odpowiedzialną za wydawanie tego rodzaju pozwoleń.

To czwarte pozwolenie wydane na świecie - zaznaczył przedstawiciel PEI. Instytut zapowiedział, że w najbliższych miesiącach należy spodziewać się wydania kolejnych pozwoleń na testowanie szczepionki na terenie Niemiec.



Dotychczas firma Biontech badała wpływ potencjalnej szczepionki na myszach.



W pierwszej fazie testów, na które zostało udzielone pozwolenie, weźmie udział około 200 zdrowych dorosłych w wieku od 18 do 55 lat. Badania mają na tym etapie wykazać, czy szczepionka jest bezpieczna i czy nie powoduje żadnych uszczerbków na zdrowiu.



Dopiero kolejne fazy będą analizować wpływ szczepionki na koronawirusa, tzn. czy środek prowadzi u zakażonych pacjentów do wytwarzania przeciwciał zwalczających Sars-CoV-2.



Cichutek zaznaczył w środę, że gotowej szczepionki należy spodziewać się wiosną przyszłego roku.