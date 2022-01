Słynny serbski tenisista Novak Djokovic jest właścicielem 80 procent akcji w duńskiej firmie biotechnologicznej QuantBioRes, która zajmuje się m.in. opracowaniem leku na COVID-19 - poinformował jej dyrektor generalny Ivan Loncarevic.

Jak przekazał, lider światowego rankingu tenisistów głównym udziałowcem został w czerwcu 2020 roku. Nie zdradził jednak kwoty, jaką Serb zainwestował w firmę.



Według Loncarevica, QuantBioRes zatrudnia nieco ponad 10 naukowców pracujących w Danii, Australii i Słowenii, którzy obecnie zajmują się opracowaniem skutecznego leku na Covid-19, który jednak nie będzie szczepionką.

Lek ma być oparty na peptydach

Lek ma bazować na peptydach, naturalnych związkach chemicznych, które powstrzymywać będą koronawirusa przed infekowaniem komórek ludzkich. Firma planuje, że latem w Wielkiej Brytanii rozpocznie badania kliniczne.



Reuters zwrócił się do rzecznika Djokovica z prośbą o komentarz, ale ten nie odpowiedział.



Jeden z najlepszych i najbardziej utytułowanych tenisistów w historii był przez kilkanaście dni bohaterem zamieszania w związku z anulowaniem jego wizy do Australii jako osoby niezaszczepionej przeciw Covid-19. Ostatecznie po decyzji australijskiego sądu najwyższego w niedzielę został deportowany, co uniemożliwiło mu występ w trwającym w Melbourne pierwszym w tym roku turnieju Wielkiego Szlema.