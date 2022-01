Novak Djokovic wrócił do Belgradu. Serbskiemu tenisiście australijskie władze unieważniły wizę i nakazały opuszczenie kraju, co uniemożliwiło mu występ w pierwszym tegorocznym turnieju wielkoszlemowym - Australian Open. Djokovic przyleciał do Australii niezaszczepiony przeciwko Covid-19. Tamtejsze przepisy wymagają od przylatujących do kraju okazania zaświadczenia o szczepieniu, jednak sportowiec twierdził, że otrzymał stosowne zwolnienie lekarskie

