Od jutra wchodzą nowe obostrzenia. Zamknięte zostaną żłobki i przedszkola, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne, podobnie jak sklepy meblarskie i budowlane. Pełna lista - poniżej. W naszej relacji znajdziecie przegląd najważniejszych informacji dotyczących pandemii w Polsce i na świeci.

Pogrzeb osoby zmarłej z powodu Covid-19 w Sao Paulo w Brazylii / FERNANDO BIZERRA JR. / PAP/EPA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 34 151 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 520 osób

Rozporządzenie ws. nowych obostrzeń obowiązujących od soboty zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Co się zmienia? Sprawdź >>>TUTAJ<<<

W Brazylii zarejestrowano rekordową liczbę 100 158 zakażeń koronawirusem w ciągu 24 godzin





07:00 Od kwietnia szczepienia populacyjne?

Rozważamy uruchomienie rejestracji dla wszystkich zainteresowanych szczepieniem - powiedział w piątkowym DGP Michał Dworczyk, szef KPRM. Jak przyznał, analizowanych jest kilka opcji. Coraz bardziej skłaniamy się ku temu, by zrezygnować z zapisów Narodowego Programu Szczepień.



Jeden z pomysłów jest taki, aby w połowie kwietnia ruszyły zapisy populacyjne - codziennie dla jednej grupy: np. 59-latkowie w poniedziałek, 58-latkowe we wtorek itd. Po trzech tygodniach doszlibyśmy do 40-latków. Oczywiście wcześniejsze roczniki nadal mogłyby się zapisywać, ale każdy przez jeden dzień miałby swoje okienko.









06:30 Nowa dostawa szczepionek

Około 8:00 do Polski trafi około 74 tys. dawek szczepionki AstraZeneca - poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. W poniedziałek ma do Polski trafić również 507 tys. kolejnych dawek preparatu Pfizera. Przyszłe dostawy tej szczepionki będą liczniejsze od poprzednich - następna w liczbie 870 tys.





06:10 Szczepienia w Polsce

Do czwartku w Polsce dwie dawki szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało ponad 1,85 mln osób; jedną - ponad 3,52 mln. Dotychczas łącznie 5 381 726 szczepień przeciw koronawirusowi.

Zanotowano 5243 niepożądane odczyny poszczepienne, a 6505 dawek szczepionki zutylizowano.

05:23 Brazylia

W Brazylii zarejestrowano rekordową liczbę 100 158 zakażeń koronawirusem w ciągu 24 godzin - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Zmarło kolejnych 2777 osób. W sumie w Brazylii zakażonych zostało od początku pandemii 12,3 mln osób.



05:22 15 mln dolarów dla Autonomii Palestyńskiej od USA

Administracja prezydenta USA Joe Bidena przekazała władzom Autonomii Palestyńskiej 15 milionów dolarów na pomoc w walce z pandemią Covid-19 na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy - poinformował w oświadczeniu Departament Stanu USA.





05:19 Macron popiera unijną kontrolę eksportu szczepionek

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że popiera zaostrzenie unijnej kontroli eksportu szczepionek z firm farmaceutycznych, które nie wypełniają swoich zobowiązań umownych z Unią Europejską.



To koniec naiwności - powiedział dziennikarzom Macron po wideoszczycie UE. Popieram mechanizmy kontroli eksportu, wprowadzone przez Komisję Europejską. Popieram fakt, że będziemy blokować cały eksport tak długo, jak długo niektóre firmy farmaceutyczne nie będą przestrzegać swoich zobowiązań wobec Europejczyków - stwierdził.

05:17 Unijni przywódcy o szczepionce

Przywódcy Unii Europejskiej uzgodnili na szczycie Rady Europejskiej, że będą podejmować działania na rzecz zwiększenia produkcji szczepionek na Covid-19 w UE i usprawnią wdrażanie szczepień w państwach członkowskich.





05:15 Rozporządzenie ws. nowych obostrzeń opublikowane w Dzienniku Ustaw

Zakaz handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami do remontu i meblami w obiektach o powierzchni powyżej 2000 m kwadratowych od 27 marca do 9 kwietnia, a także m.in. zakaz działałności salonów fryzjerskich - przewidują opublikowane w Dzienniku Ustaw zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów.