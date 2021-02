Światowa Organizacja Zdrowia powinna zmienić swoje zalecenia – apelują naukowcy. Rok po pandemii dowody są niezbite. Koronawirus SARS-CoV-2 przenoszony jest głównie drogą powietrzną – zakazić się można podczas rozmowy, kiedy wdychamy aerozole innej osoby. Zakażenie się wirusem w zetknięciu się z powierzchnią, na której występuje, choć prawdopodobne - wydaje się być rzadkie.

Zdjęcie ilustracyjne / NARONG SANGNAK / PAP/EPA

Według redaktorów "Nature", WHO powinno zmienić swoje zalecenia, dotyczące walki z koronawirusem. Agencje zdrowia publicznego nadal podkreślają, jak ważna jest dezynfekcja powierzchni, a ten przekaz - jak twierdzą autorzy badań na ten temat - jest mylący. Dziś już wiemy, że transmisja koronawirusa z powierzchni jest rzadkością. Potrzebne są jasne wytyczne dotyczące ustalania priorytetów działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

W swoich najnowszych publicznych wytycznych, zaktualizowanych w październiku ubiegłego roku, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) radziła: "Unikaj dotykania powierzchni, szczególnie w miejscach publicznych, ponieważ ktoś z Covid-19 mógł ich dotykać wcześniej. Regularnie czyść powierzchnie za pomocą standardowych środków dezynfekujących ".

Ten brak jasności co do zagrożeń związanych z możliwością zakażenia ma poważne konsekwencje. Ludzie i organizacje nadal traktują priorytetowo kosztowne procesy dezynfekcji, podczas gdy priorytetem powinno być noszenie masek, dystans oraz wietrzenie pomieszczeń (usprawnianie wentylacji).



Samo miasto New York szacuje, że jego roczne koszty sanitarne związane z Covid-19 będą bliskie 380 mln dolarów do 2023 roku.

Teraz, gdy ustalono, że wirus przenosi się głównie w powietrzu, wysiłki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirua powinny skupić się na poprawie wentylacji lub zainstalowaniu rygorystycznie przetestowanych oczyszczaczy powietrza.

Należy również przypominać ludziom o noszeniu masek i zachowaniu bezpiecznej odległości. Jednocześnie agencje, takie jak WHO i CDC, muszą zaktualizować swoje wytyczne na podstawie aktualnej wiedzy. "Badania nad wirusem i Covid-19 postępują szybko, więc agencje zdrowia publicznego mają obowiązek przedstawiania jasnych i aktualnych informacji, które dostarczają ludziom tego, czego potrzebują, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo" - piszą autorzy "Nature".