Ekspert WHO Mike Ryan przestrzegł przed stosowaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny u pacjentów z Covid-19, zaznaczając, że skuteczność tych środków przeciwko koronawirusowi nie została dotąd udowodniona. Promowanego m.in. przez Donalda Trumpa leku używa się także w Polsce.

WHO: brak dowodów na skuteczność chlorochiny u pacjentów z Covid-19 / BAGUS INDAHONO / PAP/EPA

"Chlorochina i hydroksychlorochina to produkty zalecane do użytku przeciwko wielu chorobom, ale dotąd nie udowodniono, by były skuteczne w terapii przeciwko Covid-19 lub w użytku profilaktycznym" - powiedział Ryan podczas wirtualnej konferencji prasowej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie. Jak dodał, leki te mają poważne potencjalne skutki uboczne, wobec czego WHO zaleca, by używać ich tylko w przypadku chorób, w których mają udowodnione zastosowanie - w tym malarii i chorób reumatycznych.

Specjalista odniósł się w ten sposób do kontrowersji wokół leku m.in. w Stanach Zjednoczonych. Gorącym zwolennikiem stosowania hydroksychlorochiny jest prezydent USA Donald Trump, który ostatnio zdradził, że od ponad tygodnia przyjmuje lek profilaktycznie . Trump potępił autorów retrospektywnego badania wśród amerykańskich weteranów zakażonych koronawirusem. Badanie nie wykazało skuteczności środka, a na dodatek w grupie pacjentów przyjmujących lek zanotowano więcej zgonów niż w grupie kontrolnej. Trump nazwał badanie "fałszywym" i "wrogim".

Gorącym orędownikiem cholorochiny - używanego od dawna leku na malarię, uznawanego za środek mniej bezpieczny niż stosunkowo nowsza hydroksychlorochina - jest prezydent Brazylii Jair Bolsonaro. Pod naciskiem Bolsonaro brazylijskie ministerstwo zdrowia zaleciło szerokie stosowanie środka, również u pacjentów z łagodnymi objawami Covid-19.



Choć początkowe badania w Chinach i we Francji wskazywały na skuteczność leków w skróceniu czasu choroby u pacjentów zakażonych nowym koronawirusem, późniejsze badania, biorące pod uwagę znacznie większą pulę pacjentów, w większości nie potwierdziły tych wyników. Amerykańska Administracja Żywności i Leków (FDA) wydała w kwietniu ostrzeżenie wskazujące na ryzyko arytmii serca u pacjentów przyjmujących hydroksychlorochinę. Na potencjalną szkodliwość chlorochiny dla osób z problemami układu krążenia wskazuje też niedawne badanie z Brazylii.

Mimo to zarówno chlorochina i hydroksychlorochina są szeroko stosowane u pacjentów z Covid-19 w wielu krajach. Także w Polsce.

"Chlorochina została zarejestrowana w Polsce (URPL) jako lek wspomagający leczenie Covid i jest stosowana powszechnie w szpitalach jednoimiennych" - potwierdziło polskie Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo nie odpowiedziało na pytanie o dane dotyczące skuteczności leku.