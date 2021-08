Wczesny etap kampanii szczepień przeciwko Covid-19, do drugiego tygodnia maja, zapobiegł w Stanach Zjednoczonych około 3 milionom zachorowań na Covid-19 i uratował życie nawet 140 tys. osób - piszą na stronie internetowej czasopisma "Health Affairs" naukowcy z organizacji RAND i Indiana University. Wyniki ich badań i symulacji wskazują na to, że dzięki szczepieniom przez pierwszych pięć miesięcy bieżącego roku, w poszczególnych stanach USA zmarło na Covid-19 o średnio 5 osób na 10 tys. mieszkańców mniej.

Szczepienie przeciwko Covid-19 na terenie Bank of California Stadium w Los Angeles / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

Opublikowana właśnie praca jest jedną z pierwszych, które kompleksowo oceniają skutki szczepień na poziomie poszczególnych stanów USA. Analiza przeprowadzona dla wszystkich 50 stanów i Dystryktu Columbia pokazują, że skutki te dość istotnie się różnią. Największy spadek śmiertelności na Covid-19 zaobserwowano w stanie Nowy Jork. Dzięki szczepieniom zmarło tam średnio 11,7 osoby na 10 tys. mieszkańców. Najmniej widoczny efekt - na poziomie 1,1 osoby na 10 tys. mieszkańców - zarejestrowano na Hawajach.



Pandemia koronawirusa w samych Stanach Zjednoczonych kosztowała już życie ponad 600 tysięcy osób. Choć dostęp do szczepionek i sprawność organizacji programu szczepień w poszczególnych stanach istotnie się różniły, globalna liczba zgonów z chwilą uruchomienia programu zaczęła gwałtownie spadać. Badacze z RAND i Indiana University opracowali modele matematyczne przewidujące liczbę zgonów bez szczepień i porównali wskazywane przez nie liczby z rzeczywistą śmiertelnością na Covid-19 w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Analiza dotyczyła okresu od 21 grudnia 2020 roku do 9 maja 2021.



Tempo szczepień w poszczególnych stanach istotnie się różniło. Alaska jako pierwszy stan osiągnęła poziom 20 dawek na 100 osób już 29 stycznia. Taki poziom w ostatniej na liście Alabamie osiągnięto dopiero 21 lutego. 6 maja w Kalifornii szczepienia były już na poziomie 120 dawek na 100 osób - w wielu stanach takiego poziomu wyszczepienia nie osiągnięto do dziś.



Autorzy pracy szacują, że ekonomiczna wartość związana z uratowaniem tak wielu istnień ludzkich sięga od 625 miliardów do nawet 1,4 biliona dolarów, podczas gdy rząd federalny zainwestował w prace nad szczepionkami przeciw koronawirusom około 13 miliardów dolarów.

Nasze badania pokazują, jak wielkim sukcesem okazały się pierwsze miesiące kampanii szczepień w USA. To wskazuje na celowość polityki dalszego upowszechniania szczepień, dla pożytku jak największej części populacji - mówi współautor pracy, Christopher Whaley RAND. Dalsze, skoordynowane wysiłki na rzecz upowszechnienia szczepień będą miały krytyczne znaczenie dla kontroli pandemii Covid-19 - dodaje pierwsza autorka pracy, Sumedha Gupta, ekonomistka z Indiana University-Purdue University w Indianapolis.