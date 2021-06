Władze medyczne Portugalii zakończyły pracę nad paszportem covidowym, na podstawie którego można podróżować bez konieczności wykonywania testów na obecność koronawirusa lub przechodzenia obowiązkowej kwarantanny.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS), agenda rządu Portugalii, emisja pierwszych paszportów covidowych, zwanych też zielonym certyfikatem cyfrowym, nastąpi najpóźniej do piątku.

Według zatwierdzonych przez władze medyczne Portugalii przepisów o emisji paszportu covidowego dokument ten będzie wydawany bezpłatnie.



Władze DGS wyjaśniły, że mieszkańcy Portugalii będą mogli wydrukować elektroniczny dokument z nadzorowanej przez ministerstwo zdrowia strony internetowej lub otrzymać go w formie maila.



Według służb medycznych Portugalii certyfikat ma być dowodem, że posiadacz dokumentu zakończył proces szczepień, przebył Covid-19 lub przeprowadzone u niego badania dały wynik negatywny.



Wydawany przez Portugalię paszport covidowy będzie honorowany na terenie państw UE, a także Szwajcarii, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu. Na zasadzie wzajemności Lizbona zgodzi się honorować podobne dokumenty wystawione przez służby medyczne tychże krajów.



Z informacji lizbońskiego radia "Observador" wynika, że jedną z pierwszych osób, które dotarły do Portugalii na podstawie paszportu covidowego jest szefowa KE Ursula von der Leyen. Przybyła ona w środę rano do Lizbony na ceremonię zatwierdzenia pierwszych krajowych planów odbudowy po pandemii koronawirusa.