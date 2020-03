Władze Paryża zamknęły o godz. 15 bulwary nad Sekwaną i Pola Marsowe wokół wieży Eiffla oraz trawniki przy kompleksie Les Invalides, by ograniczyć rozwój epidemii koronawirusa. Zakaz będzie obowiązywał przez weekend - poinformowała paryska prefektura.

Na oznaczonych terenach nie będzie wolno się zbierać, ani przez nie przechodzić - ogłosiła prefektura, która uznała, że mimo nakazu pozostawania w domach zbyt wiele osób przebywa w popularnych parkach i ogrodach Paryża.

W czwartek wieczorem francuska agencja zdrowia publicznego poinformowała, że w ciągu poprzedniej doby liczba osób zmarłych z koronawirusem wzrosła o 108 - do 372. Liczba zakażonych we Francji zwiększyła się o 41 proc. i wynosi 10995; dzień wcześniej były to 9134 osoby.



Dyrektor generalny w resorcie zdrowia i solidarności Jerome Salomon powiedział, że stan 1122 chorych jest bardzo ciężki i wymagają oni podtrzymywania funkcji życiowych.



We wtorek w południe wszedł w życie we Francji nakaz pozostawania w domu, który będzie obowiązywał przez co najmniej dwa tygodnie.