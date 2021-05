W drugi weekend złagodzonych restrykcji we Włoszech do Wenecji przybyły tłumy turystów, przede wszystkim z całego regionu Veneto. Zwiedzający opanowali historyczne centrum. Przepełnione zostały wszystkie parkingi w rejonie miasta.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/Massimo Percossi /

Do Wenecji po długim okresie obostrzeń sanitarnych, spowodowanych pandemią koronawirusa, błyskawicznie powrócili turyści - na razie w zdecydowanej większości Włosi, bo ruch turystyczny z zagranicą jest nadal ograniczony obowiązkiem kwarantanny po przyjeździe do Italii.



Z całego regionu Wenecja Euganejska oraz innych części kraju przyjechały tysiące zwiedzających. Najwięcej przybyło do głównych atrakcji turystycznych miasta, przede wszystkim na plac Świętego Marka czy w rejon miasta Rialto. Media informują, że nie doszło do niebezpiecznych w pandemii skupisk ludzi.



Władze miejskie wprowadziły specjalne przepisy, mające na celu niedopuszczenie do zgromadzeń. Rozporządzenie przewiduje ograniczanie dostępu do niektórych stref oraz możliwość ich zamknięcia.