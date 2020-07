Obecnie w Czechach jest 4764 zakażonych koronawirusem, najwięcej od początku epidemii - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju. To o 30 przypadków więcej niż było w połowie kwietnia.

Zdjęcie ilustracyjne / CHAMILA KARUNARATHNE / PAP/EPA

W ciągu minionej doby odnotowano 113 nowych przypadków zainfekowania SARS-CoV-2. Piąty dzień z rzędu dobowa liczba zarażonych przekroczyła 100.

Według najnowszych danych z powodu Covid-19 hospitalizowanych jest 135 osób. U 21 z nich choroba ma poważny przebieg. Od marca w Czechach łącznie zdiagnozowano 13 855 przypadków zakażenia koronawirusem, 358 osób zmarło, a 8733 wyzdrowiały.



Były minister zdrowia, a obecnie pełnomocnik rządu ds. nauki i innowacji w służbie zdrowia Roman Prymula uważa, że na razie nie można mówić o drugiej fali epidemii w Czechach. Liczba (4764 zakażonych) nie odzwierciedla w pełni tego, co dzieje się w systemie ochrony zdrowia - powiedział w czeskiej telewizji publicznej. Wskazał, że wiele osób zakażonych jest bezobjawowo. Prymula zwrócił także uwagę, że o drugiej fali można by mówić, gdyby dzienny przyrost zachorowań utrzymywał się na poziomie 200-300 przypadków.



Najpoważniejsza sytuacja panuje w kraju morawsko-śląskim, gdzie w piątek zaostrzono reżim sanitarny. W całym regionie w pomieszczeniach obowiązują maseczki; dotyczy to także środków komunikacji. Służby sanitarne potwierdziły zachorowania na Covid-19 w szpitalu miejskim w Ostrawie, na obozie dla dzieci, w kilku ostrawskich firmach, a także w powiecie Novy Jiczin i Frydek-Mistek. Największy wzrost zakażeń w regionie jest w powiecie Karwina na Śląsku Cieszyńskim, gdzie znajdują się kopalnie węgla kamiennego.