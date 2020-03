Osoby poddane samoizolacji - czyli chorzy na COVID-19 i ludzie, którzy mieli z nimi kontakt - mogą w pilnych sytuacjach wychodzić do sklepów, aptek, drogerii i placówek medycznych - podają we wtorek ukraińskie media, powołując się na uchwałę rządu.

Zdjęcie ilustracyjne / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

W opublikowanej na rządowym portalu uchwale zaznaczono, że osoby, które potrzebują samoizolacji są zobowiązane do powstrzymywania się przed kontaktem z innymi ludźmi, oprócz tych, z którymi mieszkają. Nie mogą także przebywać w miejscach publicznych.

Dalej podkreślono jednak, że "w pilnych przypadkach" takie osoby mogą iść do sklepów spożywczych, sklepów z artykułami higienicznymi, aptek i do placówek medycznych pod warunkiem korzystania ze środków ochronnych (maseczek) i utrzymania 1,5-metrowego odstępu od innych. Nie określono, czym jest "pilny przypadek".



Uchwała jest datowana na 29 marca i wprowadza zmiany do wcześniejszej uchwały o zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa na Ukrainie.



W kraju tym potwierdzono do tej pory 549 przypadków zakażenia koronawirusem. 13 chorych zmarło, a osiem uznano za wyleczone.