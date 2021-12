​Ukraińcy, którzy się zaszczepili dwiema dawkami szczepionki przeciw Covid-19, będą mogli otrzymać tysiąc hrywien (ok. 150 zł) - ogłosił prezydent Wołodymyra Zełenskiego. Na płatności przeznaczone zostanie 8 mld hrywien (ok. 1,2 mld zł) z budżetu państwa.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Środki nie będą wypłacane w gotówce, a będą jedynie dostępne cyfrowo za pośrednictwem aplikacji "Diia", będącej czymś w rodzaju ukraińskiego mObywatela. W razie potrzeby można także otrzymać plastikową kartę w jednym z banków powiązanych z programem.

Środki z programu będzie można wydać m.in. w teatrach, kinach, muzeach, księgarniach (także internetowych), można też kupić bilety na koncerty, loty krajowe i przejazdy pociągami przewoźnika Ukrzaliznycia. Z programu skorzystać będą mogły wyłącznie osoby pełnoletnie.

Program będzie trwał od 19 grudnia do końca przyszłego roku. Środki będzie można jednak wykorzystać w ciągu 4 miesięcy od momentu ich otrzymania - jeśli nie zostaną w tym czasie wydane, to konto zostanie zamknięte, a środki wrócą do państwowego budżetu.

Władze liczą na to, że dzięki programowi więcej Ukraińców się zaszczepi. Obecnie w społeczeństwie jest duża niechęć do szczepień. Pełną dawkę przyjęło 28 proc. mieszkańców (ok. 12 mln osób). W obecnej, jesiennej fali koronawirusa na Ukrainie notuje się po kilkanaście tysięcy zakażeń i kilkaset zgonów dziennie.