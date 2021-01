Minister zdrowia Słowacji Marek Krajczi zapowiedział, że w związku ze spadkiem liczby nowych zakażeń koronawirusem rozważa stopniowe łagodzenie obowiązujących w kraju restrykcji. Możliwe, że od 1 lutego otwarta zostanie część szkół, a później ośrodki narciarskie - dodał.

Zdj. ilustracyjne / Friedemann Vogel / PAP/EPA

Druga fala w końcu została przełamana. Sytuacja się poprawia. Prawdopodobnie będziemy mogli stopniowo luzować ograniczenia - powiedział Krajczi.