Cudzoziemcy, którzy nie pracują i nie uczą się w Czechach od soboty nie będą mogli wjechać do tego kraju bez koniecznych powodów. Czeski rząd podjął taką decyzję w czwartek, ale dopiero w piątek opublikowano ją na anglojęzycznych stronach MSZ.

Praga / PAP/EPA/MARTIN DIVISEK /

Zgodnie z nowymi przepisami do Czech mogą przyjeżdżać osoby z uwagi na pracę, naukę i studia, dozwolone są także przyjazdy do placówek medycznych, na ślub i pogrzeb.

Można też przyjechać do rodziny i najbliższych. Od soboty turystyka nie może powodem podróży do Republiki Czeskiej.



Minister spraw zagranicznych Tomasz Petrziczek na antenie czeskiej telewizji publicznej przypomniał, że takie same ograniczenia wprowadzono w Austrii, Niemczech i na Słowacji. Kontrole osób przyjeżdżających do Czech mają być prowadzone wyrywkowo.



Dotąd przyjazdy w celach turystycznych i rekreacyjnych były zakazane, ale można było wjechać do Czech na okres 24 godzin, a kto chciał wjechać do Czech na dłużej musiał wypełnić elektroniczny formularz lokalizacyjny i okazać negatywny test na koronawirusa, który byłby wykonany nie później niż 72 godziny przed podróżą.



Przy braku testu można było go wykonać w ciągu 5 dni w Czechach, a do uzyskania jego wyników obowiązywała kwarantanna.