W Lombardii w drugiej fali pandemii do prawie 93 procent zakażeń koronawirusem doszło w domach i podczas spotkań rodzinnych - to ustalenia naukowców z Mediolanu, Pawii i włoskiego ministerstwa zdrowia. Restrykcje okazują się skuteczne w przestrzeni publicznej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Carlo Signorelli, wykładowca higieny i zdrowia publicznego na mediolańskim uniwersytecie San Raffaele powiedział relacjonując wyniki badań, że w ich trakcie porównano dane na temat zakażeń Sars-Cov-2 przed wprowadzeniem restrykcji w drugiej fali i po tym, jak weszły w życie takie kroki, jak godzina policyjna, częściowe zamknięcie szkół, ograniczenie handlu, praca zdalna.

Konfrontując te dane zaobserwowaliśmy znaczące obniżenie się infekcji w miejscach pracy, w barach, restauracjach, klubach sportowych. Odsetek zakażeń w szkołach zmniejszył się z 9,8 procent do 3,4 procent - wyjaśnił włoski naukowiec.



Następnie dodał: Odsetek zakażeń w domu wzrósł natomiast z 72,8 procent do 92,7 proc.



Jak zaznaczyli naukowcy, rezultaty te wskazują, że metody ograniczenia szerzenia się wirusa były skuteczne w szeroko pojętej wspólnocie, ale nie w rodzinach. Ich zdaniem wyniki te powinny być pomocne na dalszym etapie walki z pandemią, zwłaszcza w planowaniu miejsc izolacji dla osób zakażonych.



Potrafimy teraz określić poziom ryzyka transmisji wirusa między członkami rodziny i podczas spotkań w domach. Ten element należy brać pod uwagę - stwierdził Carlo Signorelli.



Zwrócił uwagę na to, że w drugiej fazie pandemii skuteczne okazały się nawet kroki mniej drastyczne od tych, jakie obowiązywały podczas wiosennego lockdownu.



Jak się zauważa, rezultat tych badań jest szczególnie ważny przed Bożym Narodzeniem w kontekście toczących się dyskusji na temat konieczności ograniczenia rodzinnych świątecznych spotkań.