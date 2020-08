W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby odnotowano 16 zgonów z powodu Covid-19 i potwierdzono 1184 nowe zakażenia koronawirusem – poinformował we wtorek brytyjski rząd.

Zdjęcie ilustracyjne / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

Szesnaście nowych zgonów to nieco więcej niż w ostatnich dwóch dniach, gdy bilanse były jednocyfrowe, jednak w dalszym ciągu ta liczba mieści się w dotychczasowych poziomach z sierpnia - od początku tego miesiąca nie zdarzyła się ani jedna doba, w której zmarłoby więcej niż 20 osób.



Łączny bilans epidemii wzrósł do 41 449 osób, z czego 36 805 zmarło w Anglii, 2492 - w Szkocji, 1593 - w Walii, zaś 559 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Meksykiem i Indiami.



Liczba nowych zakażeń jest wyraźnie - o 331 - wyższa od tej podanej w poniedziałek, co oznacza powrót po jednodniowej przerwie do poziomów powyżej tysiąca. Od początku drugiego tygodnia sierpnia dobowa liczba wykrywanych przypadków oscyluje w okolicach tysiąca, ale z dużymi wahnięciami w górę lub w dół.



Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto już 327 798 zakażeń, co jest 13. najwyższą liczbą na świecie.



Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w okresie 24 godzin między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od czasu potwierdzenia testem obecności koronawirusa. Bilans nowych zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w poniedziałek a godz. 9 we wtorek.