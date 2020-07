Lekarze stwierdzili śmierć mózgu kierowcy autobusu napadniętego w miejscowości Bayonne w południowo-zachodniej Francji - podaje BBC. Mężczyzna został zaatakowany po tym, jak zwrócił uwagę na brak obowiązkowych maseczek kilku osobom, które chciały wsiąść do autobusu.

Do ataku doszło w niedzielny wieczór. Grupa osób bez biletów i obowiązkowych maseczek chciała wejść do autobusu. Gdy kierowca nie chciał się na to zgodzić, został zaatakowany.



Jak podaje Radio France Internationale, ok. 50-letni kierowca był nieprzytomny, gdy transportowano go do szpitala. Miał poważne obrażenia głowy. Ostatecznie lekarze stwierdzili u niego śmierć mózgu.

Jak podaje BBC, w związku z tą sprawą zatrzymano 5 osób.



Byliśmy świadkami szczególnie gwałtownego i barbarzyńskiego aktu - oświadczył burmistrz miasta Jean-Rene Etchegeray. Wyraził nadzieję, że sprawcy zostaną surowo ukarani.