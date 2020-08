Rok 2020 najpewniej przyniesie ogromne straty producentom szampana. Mamy do czynienia z historycznym kryzysem, bo z powodu pandemii koronawirusa sprzedaż tego trunku spadnie w tym roku o około jedną trzecią – pisze w środę dziennik „Le Figaro”.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Dziennik prognozuje, że sprzedaż szampana spadnie w tym roku o 34 proc. Winiarze nie będą mogli sprzedać całych swoich zbiorów, co skutkuje zapowiedziami zmniejszenia produkcji o 20 proc.

Paradoksalnie rocznik 2020 zapowiada się jako rekordowy pod względem urodzaju i jakości zbiorów. W niektórych gminach regionu Szampanii, jak Aube, zbiory rozpoczęto 2 tygodnie wcześniej niż zwykle; był to najwcześniejszy początek np. w historii winnicy Leroy-Galland.



Upał, silna dynamika dojrzewania, doskonały stan sanitarny (...) Cieszmy się zatem tym, co oferuje nam natura, i nie przegapmy danej nam szansy, aby odnieść sukces ze wspaniałymi zbiorami - stwierdził Międzybranżowy Komitet ds. Wina z Szampanii.

Wpływ pandemii na rynek szampana znacznie silniejszy niż kryzys finansowy z 2008 r.