"Sytuacja epidemiologiczna w województwie śląskim w Polsce znacznie się poprawia, dlatego planujemy złagodzenie restrykcji dotyczących ruchu granicznego od przyszłego tygodnia" - napisał na Twitterze minister zdrowia Czech Adam Vojtiech. Oznacza to, że przedstawianie na granicy ujemnych wyników badań na obecność koronawirusa lub przechodzenie 14-dniowej kwarantanny nie będzie już konieczne.

Na zdjęciu polsko - czeskie przejście graniczne w Cieszynie / Andrzej Grygiel / PAP

W połowie czerwca Republika Czeska przywróciła normalny ruch na swych granicach i zniosła kontrole graniczne na wewnętrznych granicach strefy Schengen wprowadzone okresowo w związku epidemią koronawirusa. Zniesienie restrykcji nie dotyczyło jednak wszystkich obszarów.



12 czerwca czeskie Ministerstwo Zdrowia podało, że woj. śląskie w Polsce zostało uznane za obszar o wysokim zagrożeniu epidemicznym, co oznacza, że nie obejmuje go przywrócenie od 15 czerwca normalnego ruchu granicznego.



Wyjątkowe potraktowanie tego regionu odbiło się niekorzystnie na sytuacji zwłaszcza mieszkańców Cieszyna, który położony jest po obydwu stronach granicy i gdzie kontakty rodzinne, profesjonalne i kulturalne obu społeczności: polskiej i czeskiej są niezwykle ożywione.



W związku z wyjątkowym potraktowaniem województwa śląskiego od mieszkańców polskich obszarów przygranicznych chcących wjechać do Czech służby wymagały negatywnych testów na Covid-19.



W uregulowanie sytuacji zaangażowany był polski resort spraw zagranicznych i władze samorządowe.