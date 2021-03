Rząd Belgii zapowiedział przywrócenie od soboty ścisłego lockdownu. W związku z gwałtownym wzrostem liczby nowych zakażeń koronawirusem postanowiono między innymi o przejściu szkół na zdalne nauczanie.

Belgijski premier Alexander De Croo / BENOIT DOPPAGNE / POOL / PAP/EPA

Belgijski premier Alexander De Croo wyjaśnił, że liczba zakażeń brytyjskim wariantem koronawirusa w ciągu ostatniego tygodnia wzrosła o 40 proc., a liczba przyjęć do szpitali po długim okresie stabilizacji zwiększyła się o 28 proc.

Według rządu liczba zakażeń w Belgii podwaja się obecnie co dwa tygodnie, a większość ognisk jest wykrywana w szkołach i miejscach pracy.

Trudno jest podjąć taką decyzję, a dla wielu będzie to rozczarowanie - powiedział De Croo po pilnym spotkaniu z władzami regionalnymi. Ale jestem przekonany, że przełamiemy tę trzecią falę - dodał.

Nowe obostrzenia będą obowiązywać od soboty. Zamknięte zostaną do 25 kwietnia m.in. salony fryzjerskie, kosmetyczne i masażu. Szkoły i uczelnie wyższe przejdą w całości na zdalne nauczanie, otwarte pozostaną jedynie przedszkola.



Obowiązkowa pozostaje zdalna praca w firmach, które mogą w ten sposób funkcjonować, a maksymalna liczba osób dorosłych, które mogą gromadzić się na świeżym powietrzu, została zmniejszona z 10 do 4.



Najwięcej infekcji występuje w grupie wiekowej od 10 do 19 lat - powiedział premier De Croo i podkreślił, że dzieci i ludzie młodzi, którzy nie wykazują żadnych objawów Covid-19 lub mają ich niewiele, mogą zarazić rodziców i dziadków, dla których ryzyko poważnych stanów chorobowych jest o wiele większe.



Minister zdrowia Frank Vandenbroucke powiedział, że gwałtowny wzrost liczby pacjentów z Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii jest bardzo niepokojący. Musimy powrócić do prostej zasady: ogranicz kontakty - zaapelował, dodając, że "absolutnym priorytetem jest ponowne otwarcie szkół po Wielkanocy".



W Belgii ok. 1 mln z 11,5 miliona mieszkańców otrzymało pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19.