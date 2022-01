Brytyjski premier Boris Johnosn ogłosił, że wszystkie restrykcje wprowadzone w Anglii w związku z pojawieniem się wariantu koronawirusa Omikron zostaną zniesione od 27 stycznia. Chodzi o certyfikaty covidowe, obowiązek noszenia maseczek i zalecenie pracy z domu.

Boris Johnson / ANDY RAIN / PAP/EPA

Johnson powiedział w Izbie Gmin, że liczba zakażeń spada, a fala wywołana wariantem Omikron prawdopodobnie osiągnęła swój szczyt w całym kraju, co oznacza, że przepisy mogą być teraz złagodzone.

Dodał, że nadszedł czas, aby "zaufać osądowi" społeczeństwa w sprawie stosowania maseczek w zamkniętych i zatłoczonych miejscach i potwierdził zamiar zniesienia w najbliższych tygodniach obowiązku izolacji dla osób z koronawirusem.

Certyfikaty covidowe, które aktualnie są wymagane przy wejściu na imprezy masowe powyżej określonych limitów uczestników, były budzącym największe kontrowersje elementem covidowego "planu B", uruchomionego przez rząd z powodu wariantu Omikron. Przeciwko własnemu rządowi wówczas zagłosowało prawie 100 posłów konserwatywnych, co stało się największą rebelią, odkąd Boris Johnson został premierem.

Wielka Brytania: Więcej zgonów, ale mniej przypadków

Podany we wtorek bilans nowych zgonów w Wielkiej Brytanii jest pierwszym przypadkiem od 24 lutego 2021 r., by dobowa liczba przekroczyła 400. To także wyraźny wzrost w stosunku do ubiegłego wtorku - o 59, a łączna statystyka zgonów za ostatnie siedem dni - 1904 - jest o prawie 15 proc. wyższa niż była w poprzednich siedmiu dniach.

Nadal spada natomiast liczba nowych zakażeń. Podany we wtorek bilans - 94,4 tys. - jest wprawdzie wyższy niż był w trzech poprzednich dniach, jednak jest to o ponad 26 tys. mniej niż było w poprzedni wtorek. A łącznie w ciągu ostatnich siedmiu dni wykryto 674 tys. zakażeń - o 39 proc. mniej niż było w poprzednich siedmiu dniach.

Do tej pory w Wielkiej Brytanii stwierdzono 15,4 mln zakażeń, z powodu których zmarło 152 513 osób.