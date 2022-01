"Do celu jeszcze nie dotarliśmy, to będzie wymagać dalszych kroków" – stwierdził Premier Czech Petr Fiala, zapytany o przebieg polsko-czeskich rozmów ws. kopalni "Turów". Zapewnił, że Czechy chcą wynegocjować porozumienie międzyrządowe, a częścią umowy jest wycofanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego zdaniem warunkiem jest zawarcie porozumienia, "które zawiera wiele parametrów, w tym ochronę przez kilka następnych lat, rekompensaty, nadzór Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i inne rzeczy, które są absolutnie kluczowe dla Republiki Czeskiej".

Premier Czech Petr Fiala / Michal Krumphanzl /PAP/CTK

