Ponad 20 osób zostało rannych podczas zajść na lotnisku w Machaczkale, stolicy Dagestanu - poinformowały w nocy miejscowe władze. Dwóch rannych jest w stanie krytycznym. Wieczorem kilkaset osób protestujących przeciwko przylotowi samolotu z Tel-Awiwu wdarło się na pas startowy i do terminalu lotniska. Dagestan to w większości muzułmańska republika na południu Federacji Rosyjskiej

Wczoraj media społecznościowe informowały, że do Dagestanu przylatuje "bezpośredni lot z Izraela". Wzywano do przybycia na lotnisko i niewpuszczenia Żydów do miasta.

Zgromadzeni kontrolowali samochody wyjeżdżające z lotniska w poszukiwaniu obywateli Izraela. Sprawdzali dokumenty osób znajdujących się w samochodach.