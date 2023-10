"Bezpośredni lot z Izraela do Dagestanu"

Jak informują kanały CzP Dagestan i Tut Dagestan w Telegramie, przyczyną był przylot samolotu linii Red Wings z Tel Awiwu.

Jak podaje specjalistyczny portal Flightradar, samolot z Tel Awiwu wylądował w Machaczkale o godz. 19 czasu lokalnego (godz. 18 w Polsce) Według rosyjskiego niezależnego portalu Sota był to lot tranzytowy, który miał ponownie wystartować w kierunku Moskwy o godzinie godz. 21.

Filmy dystrybuowane przez kanały Telegramu przedstawiają kilkaset osób; niektórzy z nich kłócą się z funkcjonariuszami policji. Niektórzy trzymają w rękach plakaty.

W niedzielę zaczęły rozprzestrzeniać się w mediach społecznościowych informacje, że do Dagestanu przylatuje "bezpośredni lot z Izraela" z wezwaniami do przybycia na lotnisko i niedopuszczenia do lądowania maszyny.