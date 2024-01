"Czekamy na wynik śledztwa w sprawie rzekomych powiązań personelu UNRWA z masakrą z 7 października. Polska weryfikuje wszystkie informacje, wspierając w tym zakresie ONZ. Niezbędna pomoc humanitarna dla ludności cywilnej niezmiennie pozostaje celem misji" - przekazało MSZ na platformie X.

Przeczytaj również: Kolejne państwo wstrzymuje finansowanie agencji ONZ

Jedyna taka agencja ONZ

UNRWA, czyli Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie została powołana w 1949 roku do pomocy palestyńskim uchodźcom przebywającym na terytorium Libanu, Jordanii, Syrii i Autonomii Palestyńskiej. Jest to jedyna agencja ONZ stworzona do zajmowania się wyłącznie pojedynczą grupą uchodźców, pochodzących z jednego regionu świata i jednego konfliktu.

UNRWA jest jednym z największych pracodawców w Strefie Gazy, prowadząc m.in. sieć szkół i innych ośrodków. Od dawna była oskarżana przez Izrael o przychylność wobec Hamasu. Izrael zarzucał, że pod szkołami agencji budowane są tunele terrorystów, zaś nauczyciele biorą udział w antyizraelskiej indoktrynacji palestyńskich dzieci.