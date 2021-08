Martyna Galant awansowała do środowego półfinału biegu na 1500 metrów w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Kanadyjkarze Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak zajęli szóste miejsce w swoim wyścigu eliminacyjnym w C2 1000 m kajakarskich regatach olimpijskich w Tokio i popłyną w ćwierćfinale. Do półfinale natomiast popłyną Karolina Naja i Anna Puławska - wygrały swój przedbieg w konkurencji K2 500 m w kajakarskich regatach. Wojciech Nowicki rzucił młotem 79,78 m i po pierwszej próbie eliminacji awansował do finału. Do środowego finału awansowali również nasi młociarze: Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek. Zmagania Polaków śledzimy na bieżąco na RMF24: zobaczcie naszą relację!

Do Nowickiego dołączył Paweł Fajdek. Nowicki to brązowy medalista igrzysk sprzed pięciu lat. Znany jest ze stoickiego spokoju i opanowania. To właśnie pokazał w poniedziałkowych eliminacjach. Podopieczny Malwiny Wojtulewicz-Sobierajskiej tym razem także świetnie poradził sobie ze stresem i pokazał rywalom, że jest w znakomitej dyspozycji.



W pierwszym podejściu rzucił młotem 79,78, spakował plecak i wrócił do wioski olimpijskiej. Jego wynik był najlepszym w kwalifikacjach. By bezpośrednio awansować do finału trzeba było rzucić 77,50 m. W innej sytuacji trzeba znaleźć się w czołowej "12" eliminacji.

By bezpośrednio awansować do finału trzeba było rzucić 77,50 m. W innej sytuacji trzeba znaleźć się w czołowej "12" eliminacji. Nowicki "sprawę załatwił" już w pierwszym podejściu. Na jego twarzy widać było spokój i pełne skupienie. Na stadionie spędził zaledwie kilka minut. Jego wynik 79,78 jest na razie najlepszym w kwalifikacjach, ale grupa B jeszcze nie skończyła rywalizacji.

Wcześniej o finał walczył Fajdek. Czterokrotny mistrz świata rzucił 76,46 m i zajął piąte miejsce w grupie A kwalifikacji. Teraz musi jeszcze poczekać, co zrobią rywale, ale jest blisko awansu do pierwszego w karierze finału olimpijskiego.



Fajdek po raz trzeci na igrzyska jechał jako kandydat do medalu, a po raz drugi jako faworyt. Dotychczas za każdym razem odpadał w eliminacjach.



Walka o medale zaplanowana jest na środę.

Kanadyjkarze Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak zajęli szóste miejsce w swoim wyścigu eliminacyjnym w C2 1000 m kajakarskich regatach olimpijskich w Tokio i popłyną w ćwierćfinale. Bezpośredni awans do półfinału wywalczyły po dwie najlepsze osady z przedbiegów.



Debiutujący na igrzyskach polscy kanadyjkarze stracili do zwycięzców Chińczyków (Pengfei Zheng i Hao Liu) aż 12,17 s. Drudzy na mecie zameldowali się Kubańczycy (Fernando Jorge Enriquez, Sergey Torres Madrigal) - te dwie osady zakwalifikowały się bezpośrednio do półfinału.



Ćwierćfinały w tej konkurencji rozegrane zostaną jeszcze w poniedziałek.

Martyna Galant uzyskała czas 4.05,03 i awansowała do środowego półfinału biegu na 1500 metrów w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Polka o prawie cztery sekundy poprawiła rekord życiowy.



Z każdego z trzech biegów eliminacyjnych awansowało sześć zawodniczek, dodatkowo sześć z najlepszymi czasami i właśnie w tym gronie znalazła się Polka.



W drugiej serii upadek na ostatnim okrążeniu zaliczyła faworytka rywalizacji Sifan Hassan. Etiopka z holenderskim paszportem szybko się jednak podniosła i... awansowała wygrywając swój bieg. To tylko pokazuje, w jak dobrej dyspozycji się obecnie znajduje.