Od 2008 roku Mastercard OFF CAMERA promuje kino niezależne z całego świata. W ciągu czternastu lat Kraków odwiedziło 265 000 gości. Filmowcy wyjechali z miasta z nagrodami na łączną kwotę około 3 370 000 USD. Czas na 15. urodziny Festiwalu i nowe otwarcie. Wielkie święto kina niezależnego zaczyna się już 29 kwietnia i potrwa do 8 maja. Co nas czeka?

Festiwalowi programerzy sprowadzają do Krakowa najbardziej poruszające filmy niezależne z całego świata. Jedne bawią do łez, inne do łez doprowadzają emocjami i poruszającymi historiami. W programie obok sprawdzonych sekcji, jak "Amerykańscy niezależni" czy "Festiwalowe hity" znalazły się też nowości.

Intrygujące konkursy

Międzynarodowy konkurs o Krakowską Nagrodę Filmową jest głównym punktem programu Festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Twórcy, pokazując swój pierwszy lub drugi film, rywalizują o główną nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów. Międzynarodowemu jury przewodniczy zawsze polski twórca filmowy. Z kolei w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych dziesięć fabuł walczy o 100.000 złotych. Rada programowa Festiwalu wyłoni również grono nominowanych do nagród aktorskich. Kolejny raz zostanie również wręczona nagroda Mastercard Rising Star dla najlepszego aktorskiego debiutu. Festiwalowe konkursy są częścią projektu "Obraz świata .Świat w obrazach".

Nowe sekcje specjalne

Choć wysoka wrażliwość może wydawać się przysłowiową kulą u nogi, kino kocha skomplikowanych bohaterów. W ramach sekcji "W zdrowym ciele zdrowy duch?" filmowcy poruszają problem higieny psychicznej, pokazując, że pozorną słabość można przekuć w siłę. Głębokie podziały społeczne, kulturowe różnice nie do pokonania i przekonanie poszczególnych grup o słuszności swoich poglądów od dawna wyznaczają nie tylko polski krajobraz obyczajowy. A gdyby tak porzucić własne opinie, a odmienne tożsamości zamienić w źródło siły? Filmy prezentowane w ramach sekcji "Nieoczekiwane przymierza" opowiadają o nieoczywistych sojuszach między postaciami różniącymi się niemal w każdym aspekcie. Wyłania się z nich nowy, lepszy świat, tak bardzo nam teraz potrzebny. Sekcja "Wiek niewinności", której partnerem jest zainicjowana przez Anję Rubik kampania społeczna #SEXEDPL, jest poświęcona z jednej strony przemianom, jakie dokonują się w modelach i sposobach opowiadania o dzieciństwie. Z drugiej natomiast - odkrywa przed widzami jego bardziej mroczne, mniej oczywiste i nienormatywne oblicze. Być może należałoby uważniej wsłuchać się w pragnienia i potrzeby samych dzieci, których tak bardzo, wbrew pozorom, boi się dorosły świat, niż nieustannie dyscyplinować je, trenować i wychowywać, za wszelką cenę stojąc na straży ich domniemanej niewinności. Z kolei "Przyszłość jest teraz" - sekcja ułożona we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym w Bergen - koncentruje się na filmach opowiadających o postępującym kryzysie ekologicznym i modelach radzenia sobie z nim. Produkcje pokazują, że siła tkwi we współpracy i kolektywnej walce o lepsze jutro.

Przekraczanie granic

Granice gatunkowe, obyczajowe i te wynikające z ról społecznych, w końcu granice geograficzne to im poświęcony zostanie tegoroczny Player Serialcon. To specjalne programowe pasmo festiwalu koncentruje się tylko i wyłącznie na tym, co dzieje się na małym ekranie. Od 30.04-3.05 będą odbywać się spotkania z gośćmi serialowymi w Miasteczku filmowym i pokazy seriali na dużym, kinowym ekranie Sprawdzoną częścią Festiwalu jest również OFF SCENA. Każdy festiwalowy dzień zakończy koncert muzyków sceny alternatywnej.

Więcej informacji o programie tegorocznej edycji można znaleźć, odwiedzając stronę www.offcamera.pl