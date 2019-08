Pojezierze Dąbrowskie, wśród turystów znane też jako Pogoria, ​to oaza spokoju w samym centrum wielkiej aglomeracji. W upalne dni bywają tam tłumy. Nad Pojezierze Dąbrowskie zjeżdżają mieszkańcy z całego regionu.

Przed laty wydobywano w tym rejonie piasek, który wykorzystywano w okolicznych kopalniach. Z czasem jednak wyrobiska zaczęła wypełniać woda. I tak powstały 4 zbiorniki wodne. Teren ten nazwano Pojezierzem Dąbrowskim. A ponieważ w tym rejonie płynie potok - lewy dopływ Czarnej Przemszy, o nazwie Pogoria, to tą samą nazwą zaczęto nazywać kolejne powstające tam zbiorniki. Dla odróżnienia każdy z nich ma tylko inne oznaczenie cyfrowe.

Pogoria I to najstarszy ze zbiorników. Powstał jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku. To miejsce m.in. dla miłośników sportów wodnych.

Pogoria II to z kolei najmniejszy zbiornik Pojezierza Dąbrowskiego. Za to bardzo bogaty jest tam świat flory i fauny, który można oglądać ze specjalnego, pływającego pomostu. Miejsce to stanowi obszar ochronny.

Pojezierze Dąbrowskie / RMF FM

Pogoria III to również miejsce wypoczynku. Jego atrakcją jest m.in. jedyne w swoim rodzaju, bo... zakrzywione molo. Nie jest to jednak wynik budowlanych zaniedbań, ale sporu o ziemię, a dokładnie o piaszczyste dno zbiornika. Spór właściciela ziemi z gminą nie został rozstrzygnięty, dlatego budujący molo musieli nieco zmienić kształt drewnianej konstrukcji.

Fakty znad wody: Dlaczego molo na Pogorii jest krzywe? Jacek Skóra, RMF FM

Przy brzegu Pogorii III organizowane są m.in. lekcje jogi. Warunki są sprzyjające, żeby się wyciszyć, zrelaksować, uspokoić organizm. Wyciszenie wśród plażowiczów jest możliwe - podkreśla Paulina Ligas.



Pogoria III to też miejsce uwielbiane przez morsów. W sobotę było dla nich zbyt ciepło na kąpiel, ale od jesieni do wiosny zbiornik należy do nich. Wchodzimy do wody tnąc lód. Mamy piły, siekiery i własne mięśnie - podkreśla jeden z członków grupy Pogoria Morsuje Dąbrowa Górnicza. Dla nas najlepsza temperatura wody to ta bliska 0 stopni - wskazuje.



Pogoria IV to z kolei największy i jednocześnie "najmłodszy" ze zbiorników. Jego oficjalna nazwa to Kuźnica Warężyńska i pełni on funkcję zbiornika retencyjnego.

Fakty znad wody: Plażowicze na Pogorii III Jacek Skóra, RMF FM

Nazwę "Pogoria" rozsławiał także na całym świecie jeden z polskich żaglowców, na którym m.in. przez lata organizowano szkoły pod żaglami. A skąd ta nazwa? Właśnie na Pogorii I swoja przygodę z żeglarstwem zaczynał m.in. Maciej Szczepański, który w latach 70. XX wieku kierował polską telewizją. A ponieważ to na zamówienie telewizji żaglowiec zbudowano, nadano mu nazwę ówczesnego popularnego zbiornika wodnego w Dąbrowie Górniczej.