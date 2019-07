W ten weekend w ramach naszego cyklu Fakty znad wody gościmy na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Do tej krainy zalicza się 68 jezior tworzących razem powierzchnię 2726 hektarów. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie nazywane jest często drugimi Mazurami. Zupełnie niesłusznie - jest zupełnie inne.

Jezioro Białe / Urząd Gminy Włodawa / Materiały prasowe

Najbardziej znanym jeziorem jest Białe położone we wsi Okuninka. To obecnie wschodnie krańce Polski. Wieś położona jest 7 kilometrów na południe od Włodawy, na trasie Chełm - Biała Podlaska. W Okunince mieszka około 500 stałych mieszkańców. Wieś stała się jednak wakacyjnym kurortem. W słoneczne i upalne weekendy przewija się przez nią średnio 20-30 tysięcy osób. Głównie to odpoczywający z regionu (z Lublina nad Białe jest niewiele ponad 100 km), ale też coraz więcej turystów z Polski, którzy odkrywają ten rejon.

Jezioro Białe, nad którym leży Okuninka, wchodzi w skład grupy jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego wysuniętej najdalej na północny wschód. Białe ma powierzchnię 106 ha. Maksymalna głębokość wynosi 33,6 m, obwód to 2616 m. Woda w jeziorze ma pierwszą klasę czystości. Kąpielisko to figuruje w rejestrze kąpielisk unijnych.

Nazwa Okuninka wywodzi się od jezior i stawów, zwanych "okami", licznymi w tej okolicy. Od zachodu Jezioro Białe otoczone jest Jeziorem Czarnym (23,6 ha, 11,4 m maksymalna głębokość, 628 m długość linii brzegowej) a od wschodu Jeziorem Glinki (46,9 ha, 8,8 m maksymalna głębokość, 1031 m długość linii brzegowej). Od strony południowej jezioro otoczone jest lasem należącym do Sobiborskiego Parku Krajobrazowego.

Rowery, konie albo spacer

Okuninka, fot. Kacper Kowalski / Urząd Gminy Włodawa / Materiały prasowe

Okuninkę otaczają Sobiborski Park Krajobrazowy oraz sosnowe Lasy Włodawskie. Ze względu na walory turystyczne, tu zbiegają się wszystkie szlaki turystyczne, piesze, rowerowe i konne. Przez teren gminy przebiegają dwie trasy rowerowe: Włodawa - Okuninka - Wola Uhruska, trasa rowerowa nad rzeką Bug "Stykiem granic" Stawki - Dubnik. Wzdłuż tej trasy rowerowej wybudowano szereg altan, postojów z grillami oraz wież widokowych.

Na terenie gminy Włodawa znajduje się również znaczny odcinek trasy konnej "Na huculskim grzbiecie", łączący kilkanaście gmin powiatu chełmskiego i włodawskiego. W gminie Włodawa przebiega ona przez Lutę-Okuninkę-Żłobek, łącząc się z gmina Hańsk.

Wędkowanie, spływy kajakowe

Okuninka / Urząd Gminy Włodawa / Materiały prasowe

Okolica stwarza doskonałe możliwości do wypoczynku również dla wędkarzy oraz miłośników wiosłowania. Gmina Włodawa jest swoistą "mekką" dla kajakarzy. Malownicze położenie oraz łagodne ukształtowanie nurtu Włodawki, powodują, że właśnie ta rzeczka staje się ulubioną wśród kajakarzy. Dla odważniejszych i żądnych przygód kajakarzy organizowane są również spływy dziką, obecnie graniczną rzeką Bug. Jeszcze przed II wojną światową dwa brzegi łączył most.

/ Grafika RMF FM