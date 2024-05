Wtorek, 14 maja, będzie pierwszym dniem egzaminu ósmoklasisty. W tym roku przystąpi do niego 226 tys. uczniów. Na pierwszy ogień wezmą arkusz z języka polskiego. Aby ukończyć szkołę podstawową, trzeba przystąpić do egzaminu. Pytanie, czego nie robić, żeby nie narazić się na ryzyko unieważnienia naszej pracy?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Egzaminy ósmoklasisty będą trwały trzy dni. We wtorek uczniowie zasiądą nad językiem polskim, we wtorek nad matematyką, a w środę zmierzą się z językiem obcym nowożytnym.

Co zrobić, aby uniknąć ryzyka unieważnienia egzaminu ósmoklasisty? Podpowiadamy, na co uważać.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może unieważnić egzamin ucznia w poniższych przypadkach:

Gdy okaże się, że uczeń wniósł na salę egzaminacyjną lub korzystał w niej z urządzenia telekomunikacyjnego lub też wniósł materiały albo przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych

Gdy uczeń zakłóca przebieg egzaminu i utrudnia pracę pozostałym uczniom

Gdy stwierdzi, że uczeń niesamodzielnie rozwiązuje zadania

Co więcej, ostatnia przesłanka może zostać użyta również w czasie sprawdzania egzaminu. Czujność egzaminatorów wzbudzą przede wszystkim obecność w pracy ucznia jednakowych sformułowań. W opinii CKE mogą one świadczyć o: udostępnianiu rozwiązań innemu uczniowi, korzystaniu z rozwiązań innego ucznia, korzystaniu podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów (np. przepisaniu fragmentu podręcznika, opracowania czy strony internetowej, skopiowaniu fragmentu tekstu z arkusza egzaminacyjnego).

Co, gdy egzamin ucznia zostanie unieważniony?

Zdający może przystąpić do niego ponownie w terminie poprawkowym, tj. 10-12 czerwca. Jeżeli uczeń nie stawi się w tych dniach lub też jego egzamin zostanie unieważniony po raz drugi, jego wynik z testu z danego przedmiotu wyniesie 0 proc.

Termin czerwcowy posłuży również tym, którzy nie będą mogli napisać egzaminu w pierwszym terminie ze względów zdrowotnych lub losowych.

Co warte zaznaczenia, egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Nie stanie się tak nawet w przypadku osiągnięcia kiepskiego wyniku. Sprawdzian kończący szkołę podstawową jest potrzebny m.in. do tego, by rekrutować się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.

Nie ma możliwości powtórnego podejścia do egzaminu celem poprawy wyniku.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br.

Tylko czarny długopis i linijka, ale...

Organizatorzy egzaminu dopuszczają pewne odstępstwa od normy, jeśli chodzi o pomoce naukowe czy sprzęt, który uczniowie będą mogli wnieść na sale.

CKE przypomina, że zabronione jest korzystanie z kalkulatorów czy słowników. W przypadku, gdy uczeń ma wybrane specjalne potrzeby edukacyjne, jest jednak możliwość zabrania ze sobą słownika dwujęzycznego czy kalkulatora prostego. Ci spośród ósmoklasistów, którzy mają stwierdzoną cukrzycę i korzystają z pompy insulinowej, mają zielone światło na wniesienie na salę egzaminacyjną telefonu komórkowego z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy. Zalecony przez lekarza sprzęt medyczny czy przepisane leki mogą wziąć ci uczniowie, którzy cierpią na choroby przewlekłe, są chorzy lub czasowo niesprawni.

Ostatni rok tzw. wymagań egzaminacyjnych

Tegoroczny egzamin, podobnie jak w ostatnich latach, będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wymagania egzaminacyjne to zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej. Wprowadzono je w związku z pandemią Covid-19. W tym roku będą obowiązywały po raz ostatni.

Od nowego roku sytuacja wróci do normy i znów najważniejsze będą wymagania z podstawy programowej.

Uczniowie z Ukrainy

Egzamin ósmoklasisty będzie pisać również 11,6 tys. obywateli Ukrainy.

W czwartek 75,4 proc. z nich napisze egzamin z języka angielskiego, a 23,4 proc. z rosyjskiego.

Będą oni mogli skorzystać m.in. z wydłużenia czasu na egzaminie z języka polskiego oraz tłumaczenia arkuszy egzaminacyjnych z matematyki i języka obcego (w przypadku matematyki zarówno zadań, jak i instrukcji, w przypadku języka obcego - instrukcji).