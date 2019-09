Polityczne zawirowania na Wyspach. Dotychczasowy poseł rządzącej Partii Konserwatywnej Philip Lee opuścił to ugrupowanie i dołączył do proeuropejskich Liberalnych Demokratów, pozbawiając tym samym rząd Borisa Johnsona większości parlamentarnej. Co istotne, stało się to tuż przed kluczowymi głosowaniami ws. brexitu.

