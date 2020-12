​Zamiast świąt spędzonych w rodzinnym gronie, wigilia na porodówce, a w czasie pasterki powitanie córki na świecie. To historia Małgorzaty Kukiełki ze Skierniewic. Spokojnie czekała na 27 grudnia, ale Zosia postanowiła pojawić się na świecie nieco wcześniej.

Małgorzata Kukiełka z rodziną i Mikołajem / Małgorzata Kukiełka /

Małgorzata do ostatniej chwili myślała, że poród rozpocznie się w wyznaczonym przez lekarza czasie.

Jeszcze do końca przygotowywałam święta, kroiłam sałatkę i wykonywałam inne prace, przy których można było usiąść. Poza tym to była moja pierwsza ciąża i nie byłam pewna, czy to, co czuję, to zwiastun zbliżającego się porodu. Tak naprawdę myślałam, że Zosia urodzi się w wyznaczonym terminie i święta spędzę jeszcze w domu - wspomina.

Jednak stało się inaczej. Zamiast na kolacji wigilijnej, Małgosia trafiła na porodówkę, a po północy przywitała na świecie córeczkę. Wspomina, że w czasie świąt w szpitalu jest bardzo spokojnie.

Nie było zamieszania, nie było gwaru i to jest kobiecie w takim momencie naprawdę potrzebne. Więc jeśli któraś mama ma trafić do szpitala w czasie świąt, to raczej właśnie ciszy i spokoju powinna się spodziewać - mówi.

Kiedy Małgorzata Kukiełka ponownie zaszła w ciążę, syn miał urodzić się dokładnie w Święta Bożego Narodzenia. Przyszedł na świat wcześniej, co nie zmienia faktu, że grudzień to dla rodziny Kukiełków wyjątkowy czas.

Najpierw Mikołajki, później urodziny syna, później urodziny Zosi i święta - wylicza Małgosia. Najważniejsze to pamiętać, żeby poza typowymi daniami świątecznymi, na stole znalazł się również tort urodzinowy dla Zosi - dodaje.