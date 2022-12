Święta Bożego Narodzenia bez choinki? To niemożliwe, dlatego RMF FM jak zwykle ma dla Was pachnące drzewka, zupełnie za darmo. Od poniedziałku Polskę przemierza nasz żółto-niebieski konwój z choinkami. Dzisiaj odwiedziliśmy mieszkańców Słupska i Koszalina, a w sobotę znajdziecie nas w Bydgoszczy i Inowrocławiu.

"Choinki pod choinkę od RMF FM" / Michał Dukaczewski / RMF FM

Tegoroczna trasa naszego żółto-niebieskiego konwoju wiedzie przez 14 miast, które odwiedzimy w ciągu 7 dni. Przygotowaliśmy dla Was setki pachnących lasem drzewek w ramach ogólnopolskiej akcji "Choinka pod choinkę od RMF FM".

Rozdawaniu drzewek towarzyszy moc atrakcji. Przygotowaliśmy dla Was wiele konkursów i zabaw, podczas w których otrzymacie aromatyczne pierniczki z logo RMF FM.

Podobnie jak w ubiegłych latach dołączą do nas muzyczne gwiazdy.

W piątek Słupsk i Koszalin

W piątek, 16 grudnia, nasz świąteczny konwój w żółto-niebieskich barwach już od godzin porannych czekał na Was w Słupsku. Od godz. 9 do 10:30 mogliście nas spotkać na placu Zwycięstwa.

Z kolei w godzinach 14:00-15:30 spotkaliśmy się z Wami koło Amfiteatru w Koszalinie. Świąteczną atmosferę podkręcał MR ZOOB.

Choinki pod choinkę w Koszalinie Kuba Katarzyński / RMF FM

Gdzie jeszcze spotkacie nasz konwój?

To jeszcze nie koniec naszej choinkowej trasy. Na odwiedziny zielonego konwoju RMF FM powinni przygotować się mieszkańcy Bydgoszczy, Inowrocławia, Bytomia i Krakowa. W stolicy Małopolski tradycyjnie kończymy naszą akcję - "Choinki pod choinkę od RMF FM".

W sobotę, 17 grudnia drzewka będziemy rozdawać w Bydgoszczy. Nasz konwój pojawi się na Placu Wolności punktualnie o godz. 9.00. Muzycznie będzie Wam towarzyszył Oskar Cyms.

Tego samego dnia, przeniesiemy się do Inowrocławia. Aby odebrać choinkę musicie się pojawić na Rynku o godz.14.00. Tam, razem z nami będzie na Was czekać prawdziwa gwiazda. Na scenie pojawi się Sara James - finalistka amerykańskiego talent show - America's Got Talent.

W niedzielę, 18 grudnia z północy Polski wrócimy na południe. Od godz. 9.00 spotkacie nas na Rynku w Bytomiu. Tam rozgrzewać Was będzie muzycznie Piotr Kupicha.

Na sam finał naszej akcji pojawimy się w Krakowie. Na Placu Szczepańskim od godz. 14:00 będzie można odbierać pachnące choinki. Oprócz tego na scenie pojawią się dwie muzyczne gwiazdy - CLEO i VIKI GABOR.

Święta tuż, tuż, dlatego jeśli ktoś z Was jeszcze nie ma choinki - zapraszamy po odbiór zielonego drzewka, które ma dla Was RMF FM.