Tegoroczne uroczystości Bożego Narodzenia pod przewodnictwem papieża Franciszka odbędą się w Watykanie pod znakiem powrotu do względnej normalności. Będą przypominać te sprzed pandemii z ważnym wyjątkiem - pozostaje wymóg maseczek. Zasłaniać usta oraz nos trzeba będzie zarówno w bazylice, jak i na placu Świętego Piotra.

Papież Franciszek i prałat Leonardo Sapienza podczas cotygodniowej audiencji generalnej w Sali Pawła VI w Watykanie / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Od czwartku w Rzymie i w całym stołecznym regionie Lacjum ponownie wejdzie w życie nakaz noszenia maseczek na zewnątrz. Decyzja ta została podjęta w związku ze wzrostem liczby zakażeń we Włoszech. Prawdopodobnie jeszcze przed Świętami wymóg ten zostanie rozszerzony na cały kraj.

Przypomnijmy, Włosi zeszłoroczne Święta Bożego Narodzenia obchodzili w warunkach surowego lockdownu.

Uroczystą Pasterkę papież odprawi wcześniej

W wigilijny wieczór o 19:30 papież odprawi pasterkę w bazylice Świętego Piotra. Rozpocznie się ona, tak, jak w 2020 roku, dwie godziny wcześniej niż w ostatnich latach. W zeszłym roku msza została przyspieszona z powodu restrykcji obowiązujących we Włoszech i godziny policyjnej zaczynającej się o 22:00.



W Boże Narodzenie w południe Franciszek wygłosi świąteczne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu z balkonu bazyliki Świętego Piotra.



W zeszłym roku z powodu ograniczeń sanitarnych Franciszek był w Auli Błogosławieństw, gdzie zgromadziła się niewielka grupa osób.



W drugi dzień świąt, obchodzony jako uroczystość świętego Szczepana - pierwszego męczennika, papież spotka się z wiernymi w południe na modlitwie Anioł Pański.



31 grudnia odprawi w bazylice watykańskiej tradycyjne nieszpory na zakończenie roku. Następnie papież Franciszek pójdzie na plac Świętego Piotra, by zobaczyć szopkę przygotowaną przez artystów z Peru.

W nowy rok Franciszek przewodniczyć będzie mszy z okazji uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, obchodzonej jako Światowy Dzień Pokoju.