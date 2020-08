Węgry są największą przeszkodą na drodze do unijnej decyzji o sankcjach wobec Białorusi - twierdzą dyplomaci w Brukseli. Jutro ma odbyć się wideokonferencja szefów dyplomacji państw Unii w tej sprawie.

Viktor Orban podczas konferencji prasowej / Radek Pietruszka / PAP

Najbardziej optymistyczny scenariusz to decyzja polityczna o sankcjach. Byłoby to zlecenie służbom prawnym Komisji Europejskiej prac nad wytypowaniem nazwisk białoruskich oficjeli, którzy zostaną objęci zakazem wjazdu do Unii i których aktywa w europejskich bankach zostaną zamrożone.

Największym problemem są jednak Węgry niechętne sankcjom - przyznało w rozmowie z korespondentką RMF FM w Brukseli Katarzyną Szymańską-Borginon dwóch unijnych dyplomatów.

Budapeszt wysyła sprzeczne sygnały i na razie nie wiadomo jakie ma stanowisko - powiedział inny z rozmówców naszej dziennikarki.

Rozpatrywana będzie także możliwość wysłania unijnego reprezentanta do Mińska, który miałby się podjąć dialogu między Alaksandrem Łukaszenką a opozycją. To litewski pomysł popierany m.in. przez Polskę, Łotwę i Danię.

Zapowiedź strajku na Białorusi

Tymczasem na Białorusi trwają powyborcze protesty.Radio Swaboda podało, że pracownicy zakładów samochodowych BiełAZ rozpoczną w poniedziałek strajk bezterminowy, jeśli nie zostaną spełnione wysunięte przez nich postulaty. Dziś napłynęły także doniesienia o protestach pracowników kilku innych zakładów m.in, w Grodnie. Jak dotąd, informacje o tych protestach nie zostały jednak potwierdzone. Mowa o protestach w zakładach Grodno-Azot, Grodnożiłstroj, Terrazit, na Rynku Lidzkim, w zakładach Biełmiedprieparaty.

Protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich trwają na Białorusi od niedzieli. Zatrzymano już, w tym w wielu przypadkach - brutalnie, blisko 7 tys. osób. Dotąd nie informowano o masowych strajkach w przedsiębiorstwach państwowych.