Alaksandr Łukaszenka oświadczył w czwartek, że jego zdaniem prezydent Polski Andrzej Duda zwyciężył na wyborach dzięki sfałszowaniu ich wyników. Jego słowa zacytowała agencja BiełTA.

Alaksandr Łukaszenka twierdzi, że wybory w Polsce zostały sfałszowane / SERGEI SHELEG / BELTA POOL / PAP/EPA

Duda zwyciężył w Polsce, fałszując wybory. Tam nie było nawet procenta przewagi. Sfałszował - oznajmił Łukaszenka.

Według niego Polska chciała zrobić na Białorusi "rewolucję, a nawet nie rewolucję, a rebelię", a dostała ją sama.



Sytuacja jest tam (w Polsce) niełatwa i nie rozwiąże się tak po prostu. Tam nie zbuntował się byle kto. Powstały kobiety i wiadomo, za co. Powstali chłopi, i wiedzą, za co. Powstali robotnicy, i też wiedzą, za co - oświadczył.



Na Białorusi od wyborów prezydenckich 9 sierpnia trwają protesty przeciw oficjalnym wynikom, dającym zwycięstwo Łukaszence. Łukaszenka wielokrotnie zarzucał władzom Polski i Litwy ich podsycanie.

W Polsce wielotysięczne protesty dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo aborcyjne trwają od tygodnia.