Niedziela upłynęła pod znakiem powrotów z długiego weekendu do domu. Reporterzy RMF FM tradycyjnie podpowiadali kierowcom, gdzie były utrudnienia i jak ominąć korki. Oto nasz raport z dróg z zapisem relacji minuta po minucie.

20:33

Uwaga na krajowej "92" w Poznaniu. Zator tworzy się przed remontowanym mostem Lecha.



20:29

Spore utrudnienia na krajowej "10". Dwie osoby trafiły do szpitala - kobieta i dziecko po zderzeniu czterech aut w Śmiłowie koło Piły. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu z ulicą Kaczorską. Zderzyły się dwie ciężarówki, bus i auto osobowe. Droga jest zablokowana.

Zator można objechać przez Grabówno, Miasteczko Krajeńskie i Kaczory.

Na korki możecie natknąć się też na krajowej 11 między Złotnikami a Suchym Lasem na wjeździe do Poznania.

19:55

Dwoma pasami można już przejechać autostradą A4 na wysokości Bochni - w kierunku Krakowa. Po południu zderzyły się tam: autokar, bus i trzy samochody.



19:31

O wahadle na krajowej "16 w Podlaskiem informuje nasz reporter Piotr Bułakowski. W miejscowości Głęboki Bród - między Augustowem a Sejnami - samochód osobowy zderzył się z łosiem. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Ruch na szczęście nie jest duży, więc nie trzeba długo czekać na przejazd.

19:28

Na Podkarpaciu doszło do potrącenie pieszego w Domaradzu na "19". Przejechać w tym miejscu można wahadłowo.





19:26

Utrudnienia na krajowej "jedynce" pod Częstochową. W Poczesnej - w bliskiej odległości od siebie - doszło do dwóch kolizji. Stąd w tym miejscu korek i utrudnienia w ruchu.

Uważajcie także na Orląt Lwowskich w Sosnowcu. Tam doszło do zderzenia dwójki motocyklistów. To kobieta i mężczyzna. Oboje zostali zabrani do szpitala.

19:25

Korek także na "7" między Płońskiem a Warszawą na Mazowszu. W Załuskach zderzyło się pięć aut.

19:22

Ogromne problemy na autostradzie A4. W Małopolsce - na wysokości Bochni - wciąż jest korek po zderzeniu autokaru, busa i trzech aut. Stoi nitka w stronę Krakowa.



Na Dolnym Śląsku - w kierunku granicy - ciasno jest w rejonie węzła Krajków i dalej przed bramkami w Karwianach. Schody zaczynają się jednak za Wrocławiem. 10 kilometrów ma korek między Kątami Wrocławskimi i Kostomłotami. To efekt zderzenia auta osobowego i ciężarówki.



18:59

Jeszcze przez co najmniej godzinę potrwają utrudnienia na S8 w Warszawie. Na wysokości ulicy Łabiszyńskiej zderzyły się trzy samochody. Ucierpiały dwie osoby.



Zablokowany jest jeden pas na wyjeździe ze stolicy w stronę Poznania.



18:31

W Wielkopolsce na korek trzeba przygotować się na krajowej "11" na wysokości Wargowa, czyli między Obornikami Wielkopolskimi a Poznaniem.



Kierowcy postoją również też na krajowej "92" przed rondem w Rumianku.



Poza tym ruch w regionie odbywa się płynnie, na A2 bez przestojów, poza niewielką kolejką przed bramkami w Buku i Nagradowicach. Uwaga na mgły, wieczorem i w nocy widoczność w regionie ma być bardzo słaba - donosi reporter RMF FM.

18:29

Na Pomorzu jest spokojnie i bez wypadków - informuje reporter RMF FM Kuba Kaługa. Jednak ważna informacja dla tych, którzy podróżują A2: zwłaszcza dla tych, którzy jadą teraz w kierunku Gdańska - tam powiększył się zator przed bramkami wylotowymi, czyli przed wjazdem na obwodnicę Trójmiasta. Kolejka ma ok. 400 metrów.

18:28

Utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku. Zderzenie auta osobowego i ciężarówki między węzłami Kostomłoty i Gościsław.



Zablokowany jest jeden pas w stronę Zgorzelca. Dalej - utrudnienia w rejonie węzła Chojnów. Tam miało miejsce zderzenie trzech aut - także zablokowany jeden pas w stronę granicy.

18:27

Cztery kilometry ma korek na drodze ekspresowej S8 w Warszawie. Na wysokości Łabiszyńskiej zderzyły się trzy samochody. Dwie osoby trafiły do szpitala. Jeden pas w stronę Poznania jest zablokowany.



18:25

Nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na drodze krajowej 79 w Grzybowie w powiecie kozienickim na Mazowszu. Aż sześć osób zostało tam rannych w zderzeniu trzech samochodów.



Jadący w kierunku Warszawy i Góry Kalwarii powinni wybrać drogę wojewódzką 736, za Magnuszewem. Tam - jadąc przez Anielin i Mniszew - wrócą na "79".

17:53

Wypadek pociągu towarowego w Raciborzu na Śląsku. Trasa do Kędzierzyna-Koźla jest całkowicie zablokowana. Wstępnie nie ma informacji o poszkodowanych.



Wstępnie strażacy informują o co najmniej 6 wykolejonych wagonach. Niektóre z nich są kompletnie zniszczone. Zerwana jest też część trakcji. To był transport z węglem. Po przejechaniu jednego z rozjazdów, na prostym odcinku, wagony zaczęły się wykolejać. Lokomotywa ciągnęła jeszcze cały skład przez sto metrów, po czym wykolejone już wagony odczepiły się, a pociąg pojechał dalej.

Początkowo maszynista niczego nie zauważył. Lokomotywę z pozostałą częścią składu zatrzymał dopiero po około 300 metrach. Jak usłyszał reporter RMF FM od jednego ze strażaków, maszyniście najprawdopodobniej nic się nie stało.

17:51

Aż sześć osób zostało rannych w zderzeniu trzech samochodów w miejscowości Grzybów w powiecie kozienickim na Mazowszu. To droga krajowa numer 79. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi.

17:29

W dalszym ciągu jest zator na remontowanym odcinku S3 w rejonie węzła Rzęśnica. Z powodu remontu jest tam zwężenie do jednego pasa.



Ciasno też na Goleniowskiej w Szczecinie, gdzie kierowcy próbują korek ominąć. Zator utworzył się też w Podjuchach - na skręcie w Granitową czekają ci, którzy kilkaset metrów wcześniej zjechali z autostrady A6.

17:26

Największe w Małopolsce, dwunastokilometrowe korki są na drodze krajowej numer 94 pomiędzy Brzeskiem a Krakowem. To własnie tą drogą kierowcy omijają autostradę A4, na której na wysokości Bochni zderzyło się pięć pojazdów. Tam można przejechać tylko jednym pasem. Coraz więcej aut jest też na zakopiance w stronę Krakowa: zatoru należy spodziewać się przed Białym Dunajcem, Klikuszową oraz przed samym Krakowem.

17:11

Ruch wahadłowy na krajowej "51" na trasie Bartoszyce - Lidzbark Warmiński. W miejscowości Rogóż samochód uderzył w sarnę.

17:00

Utrudnienia na mazowieckim odcinku autostrady A2. W rejonie węzła Wiskitki zderzyły się trzy samochody. Na miejsce wypadku jedzie policja.

16:57

Odblokowano jeden pas ruchu na autostradzie A4 w Małopolsce, gdzie na wysokości Bochni zderzyło się pięć pojazdów. Do szpitala zabrano 7 osób.



Do późnego wieczora zablokowany będzie jeden pas ruchu, by usunąć pojazdy potrzeba holownika.

Przypomnijmy - na wysokości Bochni zderzyły się trzy samochody osobowe, bus oraz autokar - relacji Szczecin - Przemyśl, którym podróżowało 86 osób. Pasażerowie czekają teraz na autobus zastępczy. Największe korki są teraz przed zjazdami z autostrady w Brzesku i Bochni. Zatory tworzą się także na krajowej 94 - którą kierowcy omijają autostradę.

16:35

Sytuację na drogach na Pomorzu śledzi reporter RMF FM Kuba Kaługa. Jak donosi, na bramkach autostrady A1 trzeba liczyć się z niewielkim zatorem. To góra kilka minut oczekiwania na wyjazd z autostrady w kierunku Gdańska, wlot w stronę Łodzi - bez żadnych kłopotów - usłyszał nasz reporter od drogowców. Korek jest też na krajowej "7", w Leźnie, w stronę obwodnicy Trójmiasta - służby nie mają jednak informacji, by doszło tam do jakieś wypadku.





16:33

Na A2 w Wielkopolsce ruch jest płynny. Wylotówki z Poznania i innych miast regionu na razie puste - donosi reporter RMF FM.



16:28

Wypadek na A1: na wysokości Łodzi w kierunku Katowic samochód wpadł w bariery. Dwa pasy są zablokowane - przejazd odbywa się pasem awaryjnym.

16:25

Na wysokości Bochni wciąż zablokowana jest wiodąca w stronę Krakowa jezdnia A4, gdzie zderzyły się cztery samochody i autobus. 8 osób zostało poszkodowanych.



W tym momencie z autostrady najlepiej zjechać już na węźle Brzesko i skierować się na drogę krajową numer 94. Na A4 można wrócić dopiero na węźle Targowisko.

W wypadku trzech samochodów osobowych, busa i autokaru poszkodowanych zostało 8 osób, do szpitala zabrano siedem - w tym dzieci i kobietę w ciąży. Autokar firmy z Zamościa - jechał ze Szczecina do Kijowa.

15:49

Całkowicie zablokowana jest autostrada A4 na wysokości Bochni w stronę Krakowa. W wypadku ucierpiało tam 8 osób. Na wysokości Bochni zderzył się trzy osobówki, bus oraz autobus jadący z Zamościa, którym podróżowało 86 osób. Cztery osoby zostały zabrane do szpitala, to dzieci i kobieta w ciąży. Podróżowali oni samochodem osobowym, pozostałe cztery osoby mają lżejsze obrażenia i są opatrywane na miejscu. Dla pasażerów autobusu przygotowywane są miejsca w pobliskich szkołach. Jezdnia w kierunku Krakowa jest całkowicie zablokowana, korek ma już ponad 8 kilometrów długości.

15:32

Ponad trzy kilometry ma już korek na krajowej "7" w kierunku Warszawy przed Tarczynem. Aby go ominąć, trzeba zjechać z drogi ekspresowej na Grójec i jadąc krajową "50" dostać się na krajową "8". Duże utrudnienia są w samej Warszawie. Na ulicy Berensona na Białołęce zderzyły się dwa samochody. Jedno z nich uderzyło jeszcze w słup energetyczny. Droga jest zablokowana.

15:22

Osiem osób zostało poszkodowanych po wypadku 5 pojazdów, w tym autokaru na autostradzie A4 w Małopolsce na wysokości Bochni. Jezdnia w stronę Krakowa jest całkowicie zablokowana. Ze wstępnych informacji wynika, że autobus zderzył się z trzema samochodami osobowymi oraz busem. Wśród poszkodowanych są dzieci i kobieta w ciąży.

15:20

Przejazd na wszystkich wylotówkach z Poznania jest w tej chwili całkowicie płynny, podobnie w innych miastach Wielkopolski. Spory ruch za to na A2, na drobny przestój musicie przygotować się przed PPO Nagradowice i Buk.

14:58

Zderzenie autobusu z busem i trzema samochodami osobowymi na autostradzie A4 Tarnów - Kraków w okolicach Bochni. Są utrudnienia na jezdni w kierunku Krakowa.

14:24

Na Pomorzu Zachodnim największe utrudnienia są na autostradzie A6. Na remontowanym odcinku koło węzła Rzęśnica utworzył się spory zator. Korek zaczyna się w Kijewie i sięga zjazdu na Dąbie. Nie ma sensu w nim stać, lepiej jechać objazdem przez Pucice i Załom. Spora kolejka też na prom w Świnoujściu. Dotyczy to wyjazdu z kurortu i przeprawy Karsibór.

14:17

Ponad dwa kilometry ma korek na DK7 przed Tarczynem w kierunku Warszawy. Większy ruch też kawałek wcześniej, na zjeździe z trasy ekspresowej za zjazdem na Grójec. W stronę Radomia i Kielc - jedzie się płynnie i bez problemu.





14:15

Po wypadku zablokowana jest krajowa "15" w Lubawie w woj. warmińsko-mazurskim. Na ulicy Toruńskiej zderzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba została niegroźnie ranna i opatrzona na miejscu przez załogę karetki. Od strony Torunia policja kieruje na objazd przez ulicę Wyzwolenia. Od strony Olsztyna kierowcy niestety muszą czekać, ale za chwilę droga powinna być już przejezdna. Na pozostałych drogach Warmii i Mazur bez utrudnień.

14:12

Korkuje się obwodnica Krakowa. Korek na jezdni w stronę Tarnowa ma 10 kilometrów i zaczyna się już przed węzłem Kraków Bielany. To efekt wcześniejszej stłuczki czterech osobówek i dużego natężania ruchu. Powoli korkuje się też zakopianka, postoicie od Nowego Targu do Klikuszowej.

13:39

Przewrócony tir od rana blokuje ruch na pasie jezdni w kierunku Rzeszowa na autostradzie A4 w miejscowości Chotyniec na Podkarpaciu. Kierowca narodowości ukraińskiej był pijany - miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Ranny został przewieziony do szpitala. Utrudnienia na autostradzie A4 w Chotyńcu na Podkarpaciu mogą potrwać nawet do godziny 16:00.





13:36

Na Mazowszu na krajowej "7" zarówno w stronę Radomia, jak i Warszawy ruch jest coraz większy, ale na razie jedzie się płynnie. Większy korek jest na jezdni w kierunku stolicy na wysokości Wólki Kossowskiej. W Warszawie problemy są na Mokotowie. Na skrzyżowaniu ulic Marynarskiej i Wynalazek zderzyły się dwa samochody, jedno z nich dachowało. W kierunku Wołoskiej i centrum stolicy można przejechać tylko wahadłowo.





13:33

Zablokowana jest droga wojewódzka 224 na Pomorzu. W okolicy Liniewa, niedaleko Kościerzyny, zderzyły się 2 auta - jedna osoba została przewieziona do szpitala. Na obwodnicy Trójmiasta ruch jest spory jak na niedzielę. Nie ma już problemów na krajowej "22" koło Człuchowa - tam około południa była kolizja i utrudnienia. Drogowcy przypominają, że z Gdańska do Elbląga można już jechać ekspresową S7.

13:26

Jedna osoba zginęła dziś na drogach w województwie śląskim. Do wypadku doszło wcześnie rano w Bielsku-Białej. Do tej pory śląska policja zanotowała też ponad 30 kolizji i stłuczek. Reporter RMF FM donosi z Zawiercia z drogi nr 78, że na razie nie ma zatorów, przejazd jest płynny, ale aut przybywa z każda chwilą, zwłaszcza od strony Kielc.

13:24

Od środy w 353 wypadkach na polskich drogach zginęło aż 45 osób. Podkomisarz Robert Opas z zespołu prasowego KGP podał, że od 31 października do 3 listopada do północy policjanci zatrzymali 1040 pijanych kierowców.

(j.)