Prokurator z Warszawy może mieć dyscyplinarkę za użycie togi podczas "Marszu Tysiąca Tóg", na którym środowiska prawnicze wyrażały sprzeciw wobec ustawy dyscyplinującej sędziów!

Marsz Tysiąca Tóg / Kuba Rutka / RMF FM

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym wezwał Katarzynę Gembalczyk do złożenia wyjaśnień w tej sprawie i poinformował, że prowadzi wstępne czynności w sprawie przewinienia dyscyplinarnego.



Ma ono polegać na użyciu prokuratorskiej togi wbrew jej przeznaczeniu.

Manifestacja przywiązania do trójpodziału władzy

"Marsz Tysiąca Tóg" odbył się w sobotę 11 stycznia. Demonstracja została zorganizowana m.in. przez stowarzyszenia sędziowskie "Iustitia" i "Themis", stowarzyszenie prokuratorskie "Lex Super Omnia", stowarzyszenie adwokackie "Defensor Iuris" oraz inicjatywę "Wolne Sądy".

Sędziowie i inni prawnicy w togach przeszli sprzed siedziby Sądu Najwyższego przy placu Krasińskich, przed Pałac Prezydencki, a potem przed Sejm. Te właśnie trzy budynki symbolizują bowiem trzy władze, które - jak podkreślał prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystian Markiewicz - powinny ze sobą współpracować.

Chcemy w ten sposób szczególny zamanifestować nasze przywiązanie do trójpodziału władzy, do tego, żeby gwarantować ludziom prawo do niezależnego sądu. W tych togach zwykle służymy na salach rozpraw. Teraz będziemy służyć obywatelom w togach, idąc w marszu milczenia, marszu tysiąca tóg - mówił Krystian Markiewicz.

Prawników z Polski wsparło ponad 50 sędziów ze wszystkich krajów Europy.