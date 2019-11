"Piotrowicz to twarz dewastowania polskich sądów (…) pani Pawłowicz to najbardziej skompromitowana posłanka zeszłej kadencji Sejmu, jeżeli chodzi o sposób prezentowania swoich poglądów" - podkreślił poseł PO Marcin Kierwiński, odnosząc się do zgłoszenia przez Prawo i Sprawiedliwość kandydatur Stanisława Piotrowicza, Krystyny Pawłowicz i Elżbiety Chojny-Duch na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. "Kpina" - skomentował.

REKLAMA