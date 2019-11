"O aferze hejterskiej w Polsce do dziś mówi cała Europa. To ona pokazała realne konsekwencje upolityczniania sądów w Polsce i wykorzystywanie do tego sędziów" - stwierdził w rozmowie z Onetem Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Krystian Markiewicz. ​"Powiem wprost: nie wierzę, że kierowana przez Zbigniewa Ziobrę prokuratura cokolwiek w tej sprawie wyjaśni" - podkreślił.

Zapewne w innych krajach UE ujawnienie takiej afery zmiotłoby całe kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, rozpoczęłoby niezwłocznie gruntowne, niezależne śledztwo, wprowadzone zostałyby różne systemowe zmiany. A u nas? Jak w znanym polskim filmie - "cisza, spokój, nic się nie dzieje" - stwierdził Markiewicz w rozmowie z Onetem. Przyznał też, że po ujawnieniu afery i faktu, że był jednym z obiektów hejtu, spotykał się z pozytywnymi reakcjami opinii publicznej.

Ludzie podchodzili do mnie na ulicy i mówili, żebym się trzymał, że mnie wspierają. A przede wszystkim, bardzo wdzięczny jestem sędziom z całej Polski, szczególnie ze Śląska, że mnie tak masowo wsparli. To było bardzo ważne - relacjonował prezes Stowarzyszenia "Iustitia". Po prostu robię to, co powinien robić każdy sędzia w Polsce: pilnować zasad konstytucyjnych, strzec niezależności i apolityczności i głośno reagować, gdy widzi się takie naruszenia. Od policjantów wymagamy odważnej postawy w zakresie przestrzegania prawa i stale się to podkreśla, piętnując różne nadużycia. Od sędziów i prokuratorów wymagać powinniśmy tego tym bardziej. Ja zacząłem od siebie, ale na szczęście godnie zachowuje się ponad 90 procent sędziów - podkreślił.

Markiewicz: Te kandydatury po prostu nie istnieją



Markiewicz w rozmowie z Onetem skomentował też sprawę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza oraz Elżbietę Chojnę-Duch. Nauczyliśmy się już, że za obecnej władzy "niemożliwe" jest na porządku dziennym. Tyle że w świetle prawa te kandydatury po prostu nie istnieją - zauważył. Te trzy osoby zgłosili posłowie "starego" Sejmu. A zgodnie z zasadą dyskontynuacji, w nowej kadencji te projekty przepadają - dodał.

Władza pokazuje, że zależy jej na jednym - aby całkowicie zniszczyć reputację Trybunału Konstytucyjnego. To ma być mało prestiżowy organ, bez większego szacunku, autorytetu i zaufania społecznego, nieuznawany przez zagraniczne instytucje prawne - ocenił Markiewicz.

Onet ujawnił aferę w resorcie sprawiedliwości