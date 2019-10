Sędzia Krzysztof Świderski będzie prowadził sprawę, w której pozwanym jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro – informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Świderski wydawał wyroki korzystne dla byłej poseł Prawa i Sprawiedliwości Krystyny Pawłowicz. Ministra Ziobrę pozwał szef Iustitii Krystian Markiewicz za hejty.

Prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia pozwał ministra sprawiedliwości oraz grupę sędziów, którzy mieli uczestniczyć w szerzeniu hejtu wobec niego. Jeśli pan minister nie umie sam wyciągnąć wniosków ze swoich błędów, musi mu o tym przypomnieć niezależny sąd - mówił Markiewicz na początku października. Pozwał także byłego wiceministra Łukasza Piebiaka i zatrudnionego do niedawna w resorcie Jakuba Iwańca oraz byłego prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach Arkadiusza Cichockiego, byłego szefa biura prawnego w Krajowej Radzie Sądownictwa Tomasza Szmydta oraz członka Rady Rafała Puchalskiego.

Teraz, jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", okazuje się, że Zbigniew Ziobro ma sporo szczęścia. Sprawę, w której jest pozwanym, dostał do prowadzenia sędzia Krzysztof Świderski. "Wydał on już dwa wyroki korzystne dla Krystyny Pawłowicz, posłanki PiS poprzedniej kadencji. Trzecia sprawa, w której stroną jest Pawłowicz, jest jeszcze w toku" - przypomina dziennik. Ówczesna posłanka PiS jako członek Krajowej Rady Sądownictwa poparła - o czym informował dziennikarz RMF Fm Tomasz Skory - na posiedzeniu Rady awans sędziego do sądu okręgowego.

Afera hejterska z tajemniczą Emilią

Portal Onet opisał, że wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Iustitia prof. Krystiana Markiewicza. Działania Emilii miały polegać na anonimowym rozsyłaniu, m.in. do mediów i sędziów, kompromitujących materiałów. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji.

W kolejnym artykule Onet napisał, że współpracownik Łukasza Piebiaka, sędzia Jakub Iwaniec, "dostarczał internetowej hejterce Emilii haki na Krystiana Markiewicza, szefa stowarzyszenia Iustitia". "W korespondencji podawał dokładne informacje o dziecku Markiewicza, a także wysyłał telefony jego rzekomej kochanki i jej męża" - podał portal. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował później, że minister Ziobro skrócił delegację sędziego Iwańca w resorcie.

Z kolejnego artykułu opublikowanego w Onecie wynika, że sędzia Konrad Wytrykowski, który jest członkiem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, wpadł na pomysł akcji wysyłania pocztówek z wulgarnym napisem do I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Wytrykowski miał należeć do zamkniętej grupy na komunikatorze Whatsapp o nazwie "Kasta", która wymieniała się pomysłami na oczernianie niektórych sędziów. Według informatorów Onetu, członkami tej grupy mieli też być m.in. niedawny wiceszef MS Łukasz Piebiak, sędzia Jakub Iwaniec, a także Tomasz Szmydt z biura prawnego Krajowej Rady Sądownictwa oraz członkowie KRS: Maciej Nawacki i Jarosław Dudzicz.