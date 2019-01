Prezes Narodowego Banku Polskiego będzie dziś przesłuchiwany w prokuraturze w Katowicach. Adam Glapiński ma się tam stawić o 15:00. Przesłuchanie dotyczy afery byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego.



Minister finansów Teresa Czerwińska, prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński oraz p.o. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marcin Pachucki na zdjęciu z listopada 2018 roku / Jakub Kamiński /PAP

Szef NBP Adam Glapiński ma wyjaśnić śledczym, czy wiedział o tym, by Marek Chrzanowski składał Leszkowi Czarneckiemu propozycję korupcyjną.

Przypomnijmy: wrocławski miliarder, właściciel Getin Banku i Idea Banku oskarżył ówczesnego szefa KNF o to, że ten domagał się 40 milionów złotych łapówki w zamian za przychylność dla jego banku.

Gdy to feralne spotkanie Czarneckiego z Chrzanowskim się zakończyło, panowie poszli razem do gabinetu szefa Narodowego Banku Polskiego. Co na nim się działo? Czy temat łapówki powracał? To właśnie ma dziś wyjaśnić Glapiński.

To nie koniec zainteresowania organów państwa działalnością Narodowego Banku Polskiego. Jutro do NBP wejdą kontrolerzy NIK. Mają zbadać sposób wydawania pieniędzy w banku, między innymi na wynagrodzenia.

To kolejna kontrola prowadzona przez NIK w instytucji finansowej. W grudniu Izba rozpoczęła sprawdzanie Komisji Nadzoru Finansowego. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podkreślił wtedy, że "nadzór jest niezwykle istotny z punktu widzenia państwa, bowiem aktywa sektora bankowego stanowią około 70 proc. aktywów całego systemu finansowego".

Sektor ten jest głównym źródłem finansowania gospodarki, a depozyty bankowe są największym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych. Dlatego szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu finansowego ma utrzymanie stabilności sektora bankowego - dodał.