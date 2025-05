Radosław Fogiel: To był oczywisty żart

Słowa Jacka Kurskiego przypomniano w czwartkowej Porannej rozmowie w RMF FM. Poseł PiS Radosław Fogiel, który był gościem Tomasza Terlikowskiego, stwierdził, że "był to oczywisty żart" w wykonaniu byłego prezesa TVP.

Dlatego Karol Nawrocki dość szybko i zdecydowanie na to zareagował, że "not on my watch". Rzeczywiście, to było niepotrzebne - powiedział.

Pytany przez naszego dziennikarza, czy Jacek Kurski na pewno nie wróci do Telewizji Polskiej, polityk PiS odparł: "To jest bardzo jasna deklaracja ze strony Karola Nawrockiego".

Ja myślę, że niewchodzenie do tej samej rzeki jest zasadą, która powinna obowiązywać - dodał.

Stwierdził, że to na tyle "drobny element" w debacie publicznej, że nie ma się co nad nim specjalnie rozwodzić.