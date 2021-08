Ustawa "lex TVN" została przegłosowana w Sejmie. Jeszcze w trakcie obrad posłów i posłanek przed budynkiem izby niższej zebrali się protestujący. Mieli ze sobą flagi i transparenty z napisami "Wolne Media".

Protestujący zbierają się przed Sejmem w Warszawie, po tym jak izba przyjęła nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji / Piotr Nowak / PAP

Na ul. Wiejskiej zebrało się kilkadziesiąt osób. Zgromadzeni nie kryli swojego niezadowolenia, przynieśli ze sobą flagi i transparenty z napisami "Wolne media".

Na miejscu była dziennikarka RMF FM Magdalena Grajnert, której udało się porozmawiać z osobami zebranymi przed Sejmem.

Rozgoryczenie, rozczarowanie, wściekłość - takie emocje towarzyszyły mieszkańcom Warszawy, którzy na wynik głosowania w sprawie nowelizacji ustawy medialnej czekali przed gmachem Sejmu.



Jesteśmy tutaj na spontanicznym spacerze, bo bardzo nas rozsierdza i niepokoi to co się wyprawa zarówno w Sejmie jak i w państwie - mówiła jedna z uczestniczek zgromadzenia.

Jestem zdruzgotany. Mieliśmy właśnie przykład, jak może wyglądać fasadowa demokracja. Jest głosowanie, nie podoba się wynik, to trzeba znaleźć środki, żeby zmusić do swojej racji. Na razie robione jest to "po prośbie", za pomocą podwyżki czy lepszego stanowiska. Niestety, taka fasadowa demokracja ma to do siebie, że posuwa się dalej. I jeżeli nie uda się "po prośbie" to będzie "po groźbie" - opowiadał z kolei jeden z mężczyzn, który przyszedł pod Sejm.