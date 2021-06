Opozycja atakuje, Zjednoczona Prawica się broni. W Sejmie odbyła się seria debat nad odwołaniem ważnych polityków obozu władzy: wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, a także ministrów Mariusza Kamińskiego, Jaska Sasina i Michała Dworczyka. Tuż po niej, po północy posłowie i posłanki wzięli udział w głosowaniu. Wszystkie wnioski zostały odrzucone.

Wicemarszałek Ryszard Terlecki na sali obrad Sejmu w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / PAP

Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Wkrótce więcej informacji.





W Sejmie odbyła się debata nad złożonymi na początku czerwca wnioskami klubu Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec trzech ministrów:



szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego,

wicepremiera i szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina,

szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka.

Politycy uzasadnili wnioski tym, że Najwyższa Izba Kontroli w swym raporcie zarzuciła premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i trzem ministrom złamanie prawa w związku z organizacją wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym 10 maja 2020 roku, które się jednak nie odbyły.





"Rekord bezzasadnych wniosków"

Opozycja postanowiła pobić rekord bezzasadnych wniosków o wotum nieufności - stwierdził w Sejmie premier Mateusz Morawiecki w czasie debaty nad odwołaniem szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

Minister Kamiński jest przede wszystkim państwowcem; dba o jakość instytucji, by życie publiczne było jak najbardziej uczciwe - bronił szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Morawiecki. W ocenie szefa rady ministrów "Kamiński dobrze wypełnia swoje obowiązki".

Mariusz Kamiński podczas debaty sejmowej zaznaczył, że wybory, które opozycja nazywa kopertowymi, były tak naprawdę "próbą ratowania Polski przed kryzysem".

Żądacie państwo mojej dymisji, bo wedle was nie wykonałem nielegalnej waszym zdaniem decyzji premiera. Sami przyznajcie, że jest to kompletny nonsens - mówił Kamiński. Podkreślił jednocześnie, że jest przekonany, że decyzja, którą podjął premier Mateusz Morawiecki "była decyzją w pełni legalną i podjęta w poczuciu głębokiego interesu publicznego".

Krzysztof Tuduj ocenił, że szef MSWiA "wydaje się być dzisiaj bardzo zmęczony i powinien odpocząć".

Być może wielkie obciążenie w postaci łączenia dwóch trudnych i odpowiedzialnych funkcji, czyli ministra spraw wewnętrznych oraz ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, tak męczą pana ministra, że dochodzi do sytuacji takich, z którymi nie powinniśmy mieć do czynienia w państwie prawa - powiedział Tuduj.

Tomszyk: Sasin "zawalił" negocjacje ws. Turowa

Gorąco w sejmowej sali zrobiło podczas debaty nad wotum nieufności wobec Jacka Sasina.

W każdym normalnym państwie, Jacek Sasin zasiadłby na ławie oskarżonych, ponieważ wydał 70 mln zł na wybory, które się nie odbyły - ocenił szef klubu KO Cezary Tomczyk. W jego ocenie Sasin "zawalił" też negocjacje ws. Turowa.

Poseł PiS Marek Suski stwierdził z kolei, że wniosek o odwołanie wicepremiera i ministra aktywów państwowych jest absurdalny.

Mamy do czynienia z wnioskiem politycznym, a gdy słuchaliśmy uzasadnienia (...) to odnosiłem wrażenie, że nie jest to wniosek poważny. Wystąpienie było raczej w charakterze kabaretu a nie poważnej debaty - stwierdził.

Debata ws. odwołania Ryszarda Terleckiego

W Sejmie odbyła się także debata na wnioskami o odwołanie Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka. Złożyli je klub KO oraz klub Lewicy i koło Polska 2050. Wnioski mają związek ze słowami szefa klubu PiS na temat liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej.

Głosowanie za odwołaniem Terleckiego zadeklarowała także Konfederacja.



Nie tylko ze względu na bezemocjonalną impertynencję, która ma tendencję do przeradzania się, również na sali sejmowej, w bucowatość, ale także dlatego, że sprawowanie tej funkcji jest najlepszą miarą tego, jak fasadowy stał się parlament, w którym najważniejsze tematy państwa, wokół których powinna się koncertować debata albo nie są poruszane, albo są przepychane kolanem - oświadczył Robert Winnicki.



"Symbol złych standardów"

Uzasadniając wniosek o odwołanie wicemarszałka Tomasz Zimoch (Polska 2050) mówił, że Terlecki "dał się poznać jako symbol złych standardów zarządzania parlamentem i lekceważenia praw opozycji".



Wymienił kilka wypowiedzi Terlecki podczas obrad Sejmu. Jak zauważył, w tej kadencji Terlecki został ukarany przez komisję etyki za słowa: "puknij się w czoło" skierowane do posła Pawła Zalewskiego. Zimoch zaznaczył, że Terlecki w poprzedniej kadencji wobec Sławomira Nitrasa użył słowa "pajac". Wskazał też, że Terlecki nie dopuścił do głosu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry podczas dyskusji nad ustawą ratyfikacyjną.



Krzysztof Śmiszek (Lewica) mówił, że Terlecki od dawna przyzwyczaił posłów do aroganckich wypowiedzi. Ocenił, że zuchwalstwo Terleckiego nie zna żadnych granic i obraża obywateli, dziennikarzy i przedstawicieli białoruskiej opozycji prześladowanych przez reżim w Mińsku.



Śmiszek powiedział, że Terlecki jest "twarzą choroby, która dotknęła PiS".

Kiedyś mieliście hasło "pokora, praca, umiar", a zamieniliście je na: "arogancja, nepotyzm i rozpasanie" - powiedział, zwracając się do posłów PiS Śmiszek. Ocenił on ponadto, że Terlecki jest "niereformowalnym recydywistą" i nie powinien pełnić funkcji wicemarszałka Sejmu. Poseł Lewicy oskarżał Terleckiego o dezawuowanie działań białoruskiej opozycji, mówił, że słowa Terleckiego o Swiatłanie Cichanouskiej godzą w polską rację stanu i podważają zaufanie do Polski.



"Pan po prostu musi odejść"

Szef PO Borys Budka stwierdził, że "Terlecki jest jednym z najważniejszych funkcjonariuszy PiS" i gdy zabiera głos, to prezentuje linię swojej partii. Ocenił, że Terlecki "przesadził", kiedy obrażał Cichanouską.



Budka ocenił, że "pycha, arogancja i buta stały się sposobem na rządzenie, stały się symbolem tej władzy (PiS)". Przekonywał, że Terlecki nie ma prawa reprezentować parlamentu polskiego. Szef PO mówił też, że Terlecki przekreślił swoją opozycyjną przeszłość. Pan po prostu musi odejść - oświadczył.

Atakowanie białoruskiej opozycji ze względu na małe, żenujące wojenki z polską opozycją jest poniżej standardów, których należy oczekiwać od polityków w demokratycznym państwie; zachowanie Ryszarda Terleckiego przynosi wstyd jemu i całemu Sejmowi - powiedziała z kolei posłanka Lewicy Magdalena Biejat.



Posłanka Polski 2050 Joanna Mucha stwierdziła, że Terlecki "jest odpowiedzialny za demontaż polskiego parlamentaryzmu".



W ostatnich wyborach zdobył pan 10 327 głosów, a osoba, do której mówił pan "siadaj pajacu", czyli Sławek Nitras, zdobył 78,5 tys. głosów. Klaudia Jachira zdobyła 6,5 tys. głosów z 14. miejsca. Barbara Nowacka, której pan nie bronił, zdobyła prawie 89 tys. głosów. Magda Biejat, której również pan nie bronił, zdobyła 19,5 tys. głosów. Pan nie obraża tych posłów. Pan obraża łącznie około 200 tys. ludzi, którzy na nich głosowali - zaznaczyła Mucha.

Na ostrzejszy komentarz w kontekście Terleckiego pokusił się KO Tomasz Lenz.



Taki cham siedzi w polskim Prezydium Sejmu - powiedział polityk.



Terlecki zabrał głos

Głos w Sejmie zabrał także sam Ryszard Terlecki. Polityk powiedział, że Cichanouska - jako osoba, która weszła do polityki - "jawnie, otwarcie opowiada się po stronie sporu politycznego w Polsce i deklaruje udział w antyrządowym przedsięwzięciu, które organizuje wiceprzewodniczący opozycyjnej partii".



Terlecki wyraził także pozytywne zaskoczenie w kontekście wystąpienia posłanki Lewicy Magdaleny Biejat.

Bardzo gratuluje pani z Lewicy tego wystąpienia, które tu usłyszałem, bo ono odnosiło się do bardzo ważnych kwestii. A to, że pani przychyla się do tego wniosku o moje odwołanie, to jest kwestia oczywiście polityczna i ma pani do tego prawo. Ale nie było tutaj ani chamstwa, ani kłamstw, które usłyszałem od przedstawicieli PO - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Zaczęło się od Twittera

Bezpośrednim powodem wniosku o odwołanie Terleckiego jest jego wpis na Twitterze. Polityk odniósł się w nim do informacji, że liderka białoruskiej opozycji będzie gościem Campusu Polska Przyszłości - wydarzenia, które na przełomie sierpnia i września organizuje Ruch Wspólna Polska Rafała Trzaskowskiego.



"Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - napisał wicemarszałek.



Później Terlecki wystosował list do Cichanouskiej, w którym oświadczył, że nie dziwi się, że Cichanouska spotyka się z opozycją, ale "chciałby, żeby przyjmując zaproszenie na zjazd antyrządowej organizacji, miała świadomość, że staje po jednej stronie politycznego sporu".

W ubiegłym tygodniu Terlecki i Cichanouska spotkali się w Wilnie. Doradca liderki białoruskiej opozycji Franak Wiaczorka powiedział, że powiedział, że Terlecki wyjaśnił Cichanouskiej swoje stanowisko oraz że uzgodniono, iż sprawa białoruska powinna być poza wszelkimi podziałami.