Również źródła PAP zbliżone do rządu twierdzą, że tajne posiedzenie Sejmu ma dotyczyć "kryptoafery i rosyjskiego w niej śladu".

Posłowie dostaną bloczek jak do szatni

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie Sejmu, izba rozpatrzyła wniosek premiera po rozpoczęciu piątkowego posiedzenia o godz. 9. Część niejawna ma trwać półtorej godziny.

Jak przekazał szef sejmowej komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak (KO), przed wejściem na salę plenarną, na utajnioną część obrad Sejmu, posłowie muszą zostawić telefony i wszystkie inne urządzenia mogące nagrywać dźwięk lub obraz. Jak dodał, wyłącza się wszystkie systemy nagłaśniające na sali plenarnej i wstawia się systemy autonomiczne, czyli niepołączony z niczym system nagłośnieniowy.

Na salę obrad wchodzi się absolutnie bez niczego, to znaczy bez telefonów i wszystkiego innego, co w dzisiejszych, wysoce zaawansowanych technologicznie czasach, mogłoby mieć przekaźnik albo system nagrywający dźwięk lub wideo - powiedział Urbaniak.

Każdy poseł od pracownika Kancelarii Sejmu dostaje kopertę, do której wkłada wszystkie rzeczy zbędne, czyli zegarki, długopisy, pióra i oczywiście telefon komórkowy. W zamian dostaje taki numerek jak w szatni w przypadku okrycia wierzchniego - powiedział szef komisji regulaminowej.

Straż Marszałkowska sprawdzi posłów

Według niego zapewne zostaną jeszcze przed salą plenarną ustawione dodatkowe bramki, a Straż Marszałkowska będzie sprawdzała, czy posłowie nie próbują wnieść jakiś niedozwolonych przedmiotów na salę obrad.

Wznowienie obrad w trybie jawnym zaplanowano o godz. 11:30. Marszałek Sejmu poinformował dziennikarzy w Sejmie, że na tym samym posiedzeniu, po części niejawnej, zaplanowano głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów.

Ostatni raz Sejm utajnił część obrad na początku sierpnia. Zajmował się wtedy wnioskiem prokuratury o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi.