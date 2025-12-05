Ok. godz. 11 Sejm zakończył utajnioną część obrad. Premier przedstawił na niej pilną informację w sprawie bezpieczeństwa państwa. Utajniona część posiedzenia trwała ok. półtorej godziny. Według źródeł mediów premier mówił o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie".

Szef rządu chce przedstawić pilną informację w sprawie bezpieczeństwa państwa. / Paweł Supernak / PAP

Premier Donald Tusk podczas utajnionego posiedzenia Sejmu przedstawił pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa.

Według nieoficjalnych informacji, premier mówił o tzw. "kryptoaferze" i rosyjskim śladzie w tej sprawie.

Przed wejściem na salę plenarną posłowie musieli zostawić telefony, zegarki, długopisy i inne urządzenia mogące nagrywać dźwięk lub obraz.

Nieoficjalnie: Tematem posiedzenia krytpoafera i rosyjski ślad

Premier poinformował w czwartek na platformie X, że zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie punktu piątkowych obrad Izby, podczas którego przedstawi pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa . Jak przekazał później wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Prezydium Sejmu przegłosowało utajnienie pierwszej części obrad.

Bosak zaznaczał w czwartek, że oficjalnie Prezydium nie posiada szczegółów nt. informacji premiera. Oczywiście możemy przewidywać, że to może dotyczyć grup dywersyjnych, być może ich opłacania poprzez kryptowaluty, być może kontekstu zawetowania przez prezydenta ustawy o kryptowalutach. Natomiast to są tylko przewidywania i spekulacje - podkreślił jeden z liderów Konfederacji.

Wcześniej tego dnia Bosak na platformie X zacytował komunikat ABW dotyczący działań na rzecz rosyjskich służb specjalnych zorganizowanej grupy przestępczej na terenie Polski. Wicemarszałek Sejmu zasugerował, jakoby to działalność tej grupy finansowanej poprzez kryptowaluty miała być przedmiotem informacji szefa rządu.