Rośnie grupa zwolenników polexitu. W najnowszym sondażu niemal 17 proc. ankietowanych ocenia, że Polska powinna opuścić Unię Europejską. Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research dla „Rzeczpospolitej”.

Zdjęcie ilustracyjne / Radek Pietruszka / PAP

"Czy Pana/Pani zdaniem Polska powinna opuścić Unię Europejską?" - na tak zadane pytanie twierdząco odpowiedziało prawie 17 proc. respondentów (16,9 proc). Przeciwnego zdania jest 62,6 proc. ankietowanych.

20,5 proc. badanych nie ma zdania w tym temacie.

Rośnie grupa zwolenników polexitu

W badaniu Kantar dla TVN i TVN24 z listopada zeszłego roku 8 proc. badanych opowiedziało się za opuszczeniem przez Polskę Unii Europejskiej.

W sondażu IBRiS, który przeprowadzono w tym samym czasie na zlecenie "Rzeczpospolitej", za polexitem opowiedziało się 11 proc. respondentów.

Najnowsze badanie dla "Rz" pokazuje więc, że rośnie odsetek tych, którzy chętnie widzieliby Polskę poza Wspólnotą.

Powrót dyskusji o polexicie po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

Dyskusja o możliwym polexicie powróciła do przestrzeni publicznej po lipcowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

Ten stwierdził, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych ws. sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją.

Pytanie prawne w tej sprawie zostało skierowane do TK przez Izbę Dyscyplinarną SN. Nastąpiło to po postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości UE z kwietnia ub.r., w którym unijny trybunał zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. W zagadnieniu do TK Izba ta zapytała o zgodność z konstytucją przepisów unijnych dotyczących stosowania przez TSUE środków tymczasowych w sprawach sądownictwa.



Zdaniem Izby Dyscyplinarnej, Polska została zobowiązana przez TSUE do wykonania środków tymczasowych ws. sądownictwa, "mimo tego, że sprawy te nie zostały przekazane do gestii UE i jej organów na podstawie umowy międzynarodowej". Według Izby, narusza to konstytucyjne zasady przekazywania kompetencji organizacji lub organowi międzynarodowemu.